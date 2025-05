A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), inicia nesta terça-feira (20) as pré-conferências preparatórias para a 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Mulher, que será realizada no dia 30 de maio (sexta-feira).

Aberta ao público, a programação tem como objetivo discutir propostas para o fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres na cidade, com base na escuta ativa da população.

“Por meio das pré-conferências, buscamos envolver toda a sociedade, abrindo espaço para o diálogo e escuta, promovendo a discussão dos temas para propor ações e o aperfeiçoamento do trabalho já realizado no município. Americana tem políticas públicas de atendimento voltadas à mulher, tem um Conselho de Direitos e é referência na atuação em prol dos direitos da mulher”, afirmou a secretária Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

A presidente do CMDM, Joyce Kembe Taunay, destacou a importância da mobilização. “As pré-conferências são oportunidades para que a população possa debater temas importantes sobre o papel da mulher na sociedade e apresentar propostas para o fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres. É um momento importante que temos para fortalecer os nossos direitos já previstos e trazer os avanços da nossa sociedade para o debate público”, reforçou.

Confira a programação das pré-conferências:

20/05, 8h30 – Diaconia e Casa Abrigo (Rua Carlos Vassalo, 422 – São Jerônimo)

20/05, 10h – SESPA (Rua Pica-Pau, 80 – Jardim dos Lírios)

21/05, 14h – Cozinha Comunitária Assentamento Roseli Nunes

22/05, 9h – SESPA (Rua Pica-Pau, 80 – Jardim dos Lírios)

22/05, 14h – APAE – Programa de Habilitação e Reabilitação (Rua Abrahim Abraham, 97 – Parque Residencial Nardini)

22/05, 18h – Casa de Dom Bosco (Rua dos Colibris, 235 – Mathiensen)

23/05, 8h30 – APAM (Rua Maranhão, 1.457 – Praia Azul)

23/05, 16h20 – APAM (Rua Maranhão, 1.457 – Praia Azul)

26/05, 19h – Salão Mãos em Ação – Pós-Represa

A 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Mulher será realizada no dia 30 de maio, das 7h30 às 14h, no Campus Maria Auxiliadora do Unisal – Centro Universitário Salesiano, com o tema: “Mais Democracia, Mais Igualdade e Mais Conquista para Todas”.