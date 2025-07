A Prefeitura de Americana prorrogou por mais 30 dias o prazo da comissão que apura a denúncia envolvendo suposto uso de veículo equipado com câmeras para fiscalização do sistema de estacionamento rotativo no município, a Área Azul. A portaria foi publicada nesta quinta-feira (17), em edição extraordinária do Diário Oficial do Município.

Os integrantes da comissão se reuniram nesta sexta-feira (18) para dar sequência aos trabalhos, que estão na fase de análise dos documentos levantados durante o prazo inicial. As diligências seguem pelas próximas semanas.

A comissão de apuração é composta pelo chefe de gabinete Franco Ravera Sardelli, pelo secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, pelo secretário-adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo, e pelo procurador do município José Francisco Montezelo, com acompanhamento dos vereadores Leco Soares, Levi Rossi e Lucas Leoncine.

Concluir trabalhos

“A prorrogação do prazo é importante para que possamos concluir esse trabalho com responsabilidade, analisando todos os documentos com o cuidado necessário. A comissão segue atuando com total transparência e seriedade para apurar os fatos e garantir o cumprimento das normas previstas no contrato da Área Azul, sempre respeitando o interesse público”, ressaltou o secretário-adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

A comissão foi instaurada após a circulação de um vídeo nas redes sociais em que aparece um carro equipado com câmeras transitando pela região central da cidade.

O contrato para administração da Área Azul em Americana, executado pela empresa Estapar, está em vigor desde 2018. A fiscalização feita com carros foi proibida pela gestão do prefeito Chico Sardelli em 2023.

Após a circulação do vídeo, a empresa responsável pela Área Azul informou que o veículo flagrado não é usado para fiscalização de infrações, mas sim em atividades administrativas e operacionais.