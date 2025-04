A 1ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora acontece neste sábado (3), das 8h às 14h30, no Auditório Jamil Salomão, na FAM (Faculdade de Americana). Aberto ao público, o evento é essencial para debater e fortalecer as políticas públicas voltadas à saúde dos profissionais que atuam no município. O tema central é “Democracia, trabalho e educação na saúde para o desenvolvimento: gente que faz o SUS acontecer”.

A iniciativa busca avaliar a realidade da saúde dos trabalhadores, levantar sugestões para discussão nas esferas estadual e nacional e contribuir para a revisão das diretrizes do Plano Municipal de Saúde. Durante a plenária final, as propostas debatidas nos grupos de trabalho serão votadas, além da deliberação de moções e eleição dos delegados para a etapa macrorregional.

“O encontro será um fórum importante para ouvirmos aqueles que fazem o SUS acontecer diariamente. Nosso compromisso é transformar essas demandas em ações concretas, garantindo melhores condições de trabalho, segurança e qualidade de vida para todos os profissionais”, destaca o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

“A construção de políticas públicas eficientes depende da escuta ativa e da mobilização da sociedade. Esse encontro será decisivo para fortalecer a saúde do trabalhador e garantir que suas necessidades sejam reconhecidas e atendidas”, afirma o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Márcio Yokota.

A Conferência está estruturada em três eixos temáticos:

1. Política de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora nas três esferas de governo;

2. As novas relações de trabalho e a Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora;

3. Participação Popular na Saúde dos Trabalhadores e das Trabalhadoras para o Controle Social.

Como participar?

As inscrições podem ser feitas através do link saudeamericana.com.br/v2/conferencia, pelo e-mail [email protected] ou presencialmente no Conselho Municipal de Saúde (Rua Anhanguera, 80 – Centro), das 8h às 16h. Mais informações pelo telefone (19) 3462-5456, que também está disponível para contato via WhatsApp.