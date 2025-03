Americana realiza 206 exames durante mutirão Saúde da Mulher

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou 206 exames preventivos durante os dois sábados do mutirão Saúde da Mulher, concluído neste final de semana. A ação integrou a programação especial do Mês da Mulher com a oferta de exames de Papanicolau e mamografias. Neste sábado (22), os atendimentos ocorreram nas Unidades Básicas de Saúde dos bairros Jardim Boer, Praia Azul, Antônio Zanaga 2 e Jardim Ipiranga.

Durante os dois sábados da campanha, foram realizados 124 exames de Papanicolau e 82 mamografias – no dia 22, o atendimento em horário especial foi finalizado com 84 exames de Papanicolau e 58 mamografias, enquanto no dia 15 as mamografias foram feitas por 24 mulheres e o Papanicolau, por 40.

“O mutirão reforça nosso compromisso com a promoção da saúde feminina, ampliando o atendimento e facilitando o acesso aos serviços médicos. Lembrando que durante a semana as nossas equipes estão de prontidão para atender a todas as mulheres, com o mesmo acolhimento e cuidado”, declarou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Além dos exames, as unidades abertas nos dois sábados ofereceram orientações nutricionais específicas para o público feminino, conduzidas por estagiárias do curso de Nutrição da FAM (Faculdade de Americana). Equipes do setor de planejamento familiar também estiveram presentes, prestando informações sobre os direitos das mulheres e os serviços disponíveis na rede municipal.

“Com esta ação, conseguimos proporcionar um atendimento mais acessível e acolhedor, incentivando a prevenção e o cuidado contínuo com a saúde”, acrescentou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

A Secretaria de Saúde reforça a importância da realização periódica dos exames preventivos e lembra que as Unidades Básicas de Saúde oferecem esses serviços regularmente. As interessadas podem procurar a UBS mais próxima para agendar seus exames.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP