A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, realizou neste sábado (29), no Núcleo de Especialidades, a segunda edição do mutirão “Mil Cuidados em Um Dia”, com a realização de mais de 2,3 mil atendimentos. Neste mês, a mobilização, com oferta de consultas e exames especializados em um mesmo dia, foi direcionada aos homens, como parte da programação da campanha Novembro Azul. A próxima edição do mutirão ocorre no dia 13 de dezembro.

Ao todo, neste sábado, foram realizados 2.316 atendimentos, incluindo 685 triagens, 377 consultas cardiológicas, 377 eletrocardiogramas, 213 ultrassonografias ortopédicas, 178 consultas ortopédicas, 130 consultas com clínico geral, 130 ultrassonografias de próstata, 92 colonoscopias, 73 endoscopias e 61 testes ergométricos, conforme balanço da pasta.

O prefeito Chico Sardelli visitou o Núcleo de Especialidades durante o mutirão e avaliou a ação como um marco para a cidade. “Americana mostrou, mais uma vez, que quando trabalha unida entrega resultado de verdade. Esse mutirão, além de uma ação de saúde, representa um gesto de respeito, cuidado e responsabilidade com cada cidadão. Estamos modernizando a Saúde, agilizando o diagnóstico, reduzindo a espera e devolvendo dignidade ao atendimento especializado”, afirmou.

“O que acontece neste mutirão é a prova clara de que nossa cidade está no rumo certo. Organizamos, ampliamos, aceleramos e fizemos acontecer. Cada consulta, cada exame e cada diagnóstico representam vidas sendo cuidadas com mais rapidez e humanidade”, acrescentou o vice-prefeito Odir Demarchi.

O mutirão “Mil Cuidados em Um Dia” faz parte da Oferta de Cuidados Integrados (OCI), componente do programa “Agora Tem Especialistas – da consulta ao tratamento”, do Ministério da Saúde, com execução do município.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, reforçou o impacto deste modelo assistencial. “O que entregamos neste sábado foi muito mais que um mutirão, foi a prova viva de que, quando há seriedade, gestão e compromisso real com a população, os resultados aparecem. A OCI está transformando o nosso município e dando dignidade ao cuidado especializado”, declarou.

“Esse mutirão mostra a força da organização e do planejamento. Estamos entregando saúde com agilidade e resolutividade”, acrescentou o secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner.

Agilidade no atendimento

Para quem passou pelo Núcleo de Especialidades neste sábado, a resolutividade foi vista como diferencial. “O atendimento foi super rápido, excelente, inclusive eu pensei que ia demorar muito mais. Foi rápido, resolvi tudo e já fui encaminhado para a fisioterapia”, contou o profissional autônomo Máximo Duran, 71 anos, morador da Praia Azul.

O analista químico Márcio Alessandro Rufato, 55 anos, morador da Cidade Jardim, elogiou a iniciativa: “O atendimento foi muito bom, eficaz, todos os profissionais muito educados. A orientação foi excelente e eu achei bacana poder ter acesso a essa iniciativa”, relatou.

O sentimento também foi compartilhado pelo construtor José Carlos Mota, 55 anos, morador do Parque Nova Carioba: “Eu senti uma rapidez muito grande, foi bem mais rápido hoje. Meu atendimento foi ótimo e só tenho a agradecer”, disse.

Liderança nacional na implantação da OCI

Com a consolidação do “Mil Cuidados em Um Dia” e a eficiência na reorganização da atenção especializada, Americana se tornou referência nacional na implantação da Oferta de Cuidados Integrados. Gestores de diversas regiões do país buscaram o município para conhecer de perto os fluxos e estratégias que permitiram resultados expressivos em pouco tempo. A experiência já foi apresentada como modelo em encontros estaduais e nacionais.

A superintendente da Fundação de Saúde de Americana (Fusame), Lilian Godoi, destacou o impacto do mutirão no cuidado hospitalar. “A agilidade nos diagnósticos e encaminhamentos fortalece toda a rede e garante acesso mais rápido ao tratamento”, pontuou.

“Aceleramos diagnósticos, iniciamos tratamentos mais cedo e reduzimos o sofrimento de quem aguardava por atendimento especializado. Essa é a diferença que o cuidado integrado faz”, concluiu a diretora da Unidade de Atenção Especializada e de Urgência e Emergência, Ana Rúbia Soares de Andrade.

Próxima edição

A terceira edição do “Mil Cuidados em Um Dia” está marcada para o dia 13 de dezembro. Pacientes convocados pelo call center da Secretaria de Saúde devem confirmar presença, já que a falta sem comunicação prévia ocasiona prejuízo regulatório. Com o aviso de ausência, outro cidadão pode ser chamado a tempo para ser atendido no mutirão.