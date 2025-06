Americana realiza 3,8 mil atendimentos em mutirão de cirurgias, exames e consultas

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, já realizou 3.895 atendimentos no mutirão de cirurgias eletivas, exames e consultas com especialistas iniciado em 26 de março. A iniciativa tem como objetivo reduzir a fila de espera do SUS (Sistema Único de Saúde) e garantir mais agilidade no atendimento à população. Os procedimentos seguem até o segundo semestre deste ano.

Até quarta-feira (25), foram realizadas 1.957 consultas, 335 cirurgias e 1.603 exames, totalizando 3.895 atendimentos. Os procedimentos estão sendo realizados no Hospital São Francisco, com investimento total de R$ 1.841.409,60. Deste montante, R$ 537.893,13 são provenientes de emendas parlamentares de cinco vereadores e R$ 1.303.516,47 vêm do Governo do Estado de São Paulo.

“Estamos falando de um esforço concentrado e bem planejado para atender com dignidade quem aguarda por uma cirurgia, exame ou consulta especializada. Esse investimento reduz filas, melhora a qualidade de vida das pessoas e fortalece a capacidade de resposta da nossa rede pública”, afirma o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Procedimentos

Ao todo, estão previstas 860 cirurgias, incluindo procedimentos como pterígio, hérnias, colecistectomia videolaparoscópica (retirada da vesícula) e laqueadura tubária. Também estão programados 8.400 atendimentos entre consultas e exames, com foco em ginecologia, oftalmologia e cardiologia.

Entre os exames realizados, estão 700 eletrocardiogramas, 453 ultrassonografias e 450 exames de Papanicolau. Já entre as consultas, foram 700 cardiológicas, 395 ginecológicas, 349 de triagem para cirurgia de pterígio, 265 pós-pterígio, 142 para laqueadura e 106 de avaliação para cirurgia geral. As cirurgias realizadas até o momento somam 217 de pterígio, 63 laqueaduras e 55 gerais.

A convocação dos pacientes é feita pelo setor de Regulação da Secretaria de Saúde, com base em critérios técnicos e na ordem de espera.

“Cada paciente atendido nesse mutirão representa uma espera que chega ao fim. Estamos colocando em prática uma política pública de saúde mais ágil, mais humana e voltada para quem mais precisa. É gratificante ver esse resultado acontecer com organização e compromisso”, destacou a superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Lílian Franco de Godoi.

Orientações para prevenir doenças respiratórias no inverno

Com a chegada do inverno e a queda das temperaturas, aumentam os riscos de doenças respiratórias. Para orientar a população sobre os cuidados necessários nesta época do ano, o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, intensificou suas ações de conscientização.

A infectologista do hospital, Dra. Pamela Sarto, destaca a importância da prevenção. “Neste período, é fundamental estar atento aos sinais do corpo e adotar medidas simples, como a vacinação contra a gripe, manter os ambientes ventilados e úmidos, higienizar as mãos com frequência e manter-se bem hidratado. Essas atitudes têm grande impacto na prevenção de infecções respiratórias.”

Dados indicam que a lavagem frequente das mãos pode reduzir em até 21% os casos de infecções respiratórias. Durante o inverno, doenças como gripe, resfriado, bronquite e pneumonia tendem a se intensificar, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com comorbidades.

O diretor técnico do hospital, Dr. José Carletti Júnior, reforça a necessidade de atenção aos sintomas. “Tosse persistente, febre e dificuldade para respirar são sinais que exigem avaliação médica imediata. O diagnóstico precoce é essencial para garantir um tratamento eficaz”, alerta.

Com foco na prevenção e no cuidado com a saúde respiratória, o Hospital Municipal segue à disposição para orientar a população e prestar atendimento de qualidade durante o período mais crítico do inverno.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

