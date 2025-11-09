Americana realiza Dia D de Combate à Dengue neste sábado

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, realiza neste sábado (8) o Dia D de Mobilização contra a Dengue, em alinhamento com a orientação do Governo do Estado de São Paulo. A ação integra o movimento estadual de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti e tem como objetivo reforçar as medidas de prevenção, eliminar criadouros e conscientizar a população sobre os cuidados necessários para conter a disseminação da doença.

Em Americana, o Programa Municipal de Controle da Dengue (PMCD) realizará uma ação de casa em casa, das 8h às 12h, no bairro Cidade Jardim, região da cidade que concentra o maior número de casos registrados este ano. As equipes vão percorrer os imóveis para retirar materiais que possam servir de criadouros do mosquito, com o apoio de um caminhão cedido pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano.

Paralelamente, será promovida uma ação educativa na unidade do Poupatempo, localizada na Rua José de Alencar, 635, no Centro, também das 8h às 12h. No local, os agentes utilizarão materiais pedagógicos, como maquete e miniaturas de criadouros, além de um microscópio para exibição das fases imaturas do inseto. O intuito é sensibilizar a população sobre a importância do combate ao Aedes aegypti.

Em ambas as atividades, os agentes também vão distribuir materiais informativos com orientações sobre prevenção e sintomas da dengue.

O diretor da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa), Antônio Donizetti Borges, reforçou a importância da mobilização. “O Dia D é um momento estratégico para despertar a atenção da comunidade. As ações que vamos realizar neste sábado reforçam o trabalho contínuo que ocorre durante todo o ano, com visitas, bloqueios e orientações casa a casa”, explicou.

O coordenador da Vigilância Ambiental, Antônio Jorge da Silva Gomes, enfatizou o caráter educativo e coletivo da iniciativa. “Queremos mostrar que o combate à dengue começa dentro de casa. Ao identificar e eliminar possíveis criadouros, cada pessoa contribui diretamente para reduzir o número de casos e proteger sua família e seus vizinhos”, pontuou.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, destacou que o enfrentamento à dengue é uma responsabilidade compartilhada entre o poder público e a população. “A Prefeitura tem intensificado o trabalho das equipes de campo, mas o resultado mais eficaz vem quando cada morador se torna um aliado nesse combate. Eliminar recipientes com água parada é um gesto simples que pode salvar vidas”, afirmou.

Atualmente, Americana registra 9.026 casos confirmados de dengue e 29 óbitos. A Secretaria de Saúde mantém ações permanentes de monitoramento e prevenção em todas as regiões do município, com foco na redução da infestação do Aedes aegypti e no fortalecimento da conscientização da população.

