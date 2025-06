A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado (28) um mutirão de vacinação contra a gripe, com o objetivo de reforçar a proteção da população antes do pico do inverno. A imunização estará disponível das 8h às 16h, em seis Unidades Básicas de Saúde (UBSs), e será destinada a todas as pessoas com mais de seis meses de idade.

A ação visa facilitar o acesso à vacina e ampliar a cobertura vacinal em todos os públicos. A partir deste ano, o Ministério da Saúde incorporou a vacina contra a Influenza ao calendário vacinal regular, tornando a imunização disponível durante todo o ano nas unidades de saúde.

“Estamos intensificando nossas ações para proteger a população antes do auge do inverno, quando os casos de gripe tendem a aumentar. A vacinação é a forma mais eficaz de prevenir complicações causadas pela Influenza, e esse mutirão é mais uma demonstração do nosso compromisso com a saúde pública e o cuidado integral das pessoas”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

“Com essas seis unidades abertas no sábado, ampliamos o acesso à vacinação, especialmente para quem tem dificuldade de ir durante a semana. Queremos que todas as pessoas, de todas as idades, se sintam acolhidas e protegidas com esse cuidado”, disse a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

A vacinação é segura, gratuita e essencial para a prevenção de formas graves da gripe, especialmente entre os grupos mais vulneráveis. A ação integra o esforço contínuo da Secretaria de Saúde para garantir o cuidado integral à população.

Documentos

Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto e CPF ou Cartão SUS. Crianças devem estar acompanhadas por pais ou responsáveis e levar a caderneta de vacinação.

“A ampliação da vacinação contra a Influenza ao longo do ano é uma medida estratégica e muito positiva. Estamos monitorando os casos respiratórios de perto e, com a vacina, conseguimos reduzir o risco de agravamento e internações, principalmente em crianças, idosos e pessoas com comorbidades”, explicou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito.

“A vacina contra a gripe é segura, eficaz e pode evitar complicações sérias, como pneumonias e internações. Mesmo pessoas saudáveis devem se vacinar, pois o vírus Influenza circula intensamente nessa época do ano e pode impactar gravemente quem tem o sistema imunológico mais fragilizado”, alertou o médico infectologista Dr. Arnaldo Gouveia Junior.

Segundo dados da Vigilância Epidemiológica, entre janeiro e 18 de junho, o município aplicou 43.318 doses da vacina contra a Influenza, o que representa uma cobertura de 39,2%. A meta estipulada pelo Ministério da Saúde é de ao menos 90%.

UBSs que estarão abertas neste sábado (28), das 8h às 16h:

Vila Mathiensen – Rua das Alfazemas, 316

Vila Gallo – Rua Quintino Bocaiúva, 1.250

São Vito – Rua Vicente Caravieri, 300

Parque Gramado – Avenida da Amizade, s/n

Jardim Boer – Rua Romildo Bosqueiro, 55

Antônio Zanaga – Rua Adelmar Tavares, 185