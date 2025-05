A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), realiza, a partir desta segunda-feira, dia 12, uma nova intervenção com a finalidade de melhorar o trânsito na Rua Rio Branco, no trecho entre as ruas Fernando de Camargo e Dom Pedro, na região central da cidade.

Entre as 6h de segunda-feira e as 20h de terça-feira (13), a linha dupla contínua que separa as duas mãos estará sinalizada com cones e fitas, criando uma barreira física para evitar que os motoristas façam a conversão ao lado oposto da via, manobra perigosa que pode congestionar o fluxo de veículos e causar acidentes. A orientação é para realizar o retorno nos locais apropriados.

O teste já foi realizado no início de abril e teve resultados positivos para o trânsito da região, de acordo com o secretário-adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo. “A intervenção teve bons resultados e agora estamos repetindo a medida com algumas melhorias. Aproveitamos esse período também para analisar os tempos semafóricos dos cruzamentos da região, e fizemos alguns ajustes que já apresentaram efeitos positivos. O fluxo de veículos ficou mais dinâmico e a espera nos semáforos diminuiu, o que reduziu os congestionamentos. Seguimos acompanhando de perto para validar esses dados e, se necessário, promover novos ajustes”, avaliou.

A intervenção está em fase de testes para avaliar os impactos no trânsito e a eficácia da medida.