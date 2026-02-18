A Secretaria de Esportes de Americana realiza, na próxima quinta-feira (19), uma seletiva para atletas interessados em integrar as equipes de vôlei masculino nas categorias sub-19 e sub-21. A atividade começa a partir das 16h30 na Quadra Poliesportiva Mário Antonucci, localizada no ginásio principal do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

O objetivo é selecionar novos atletas em nível de competição para compor o grupo das categorias de base do município. Para os jovens nascidos em 2008 e 2009, a seletiva será realizada no intuito de formar a equipe sub-19, que participará da Liga Regional de Campinas. Já para os nascidos em 2006 e 2007, a peneira visa a composição da equipe sub-21 que representará Americana nos Jogos Regionais, em julho, na cidade de Itatiba.

De acordo com o técnico da equipe, José Nestor Battistuzzi, a seletiva é uma oportunidade importante para descobrir novos talentos e fortalecer a modalidade no município. “Estamos em busca de jovens comprometidos, com vontade de aprender e evoluir dentro da modalidade. A expectativa é formar equipes fortes e competitivas para representar Americana nas competições. Por isso, convidamos todos os interessados a participarem e mostrarem seu potencial”, destaca.

Os interessados devem comparecer ao local com uniforme de treino e documento de identificação pessoal (RG). As inscrições serão realizadas gratuitamente no próprio dia da avaliação, diretamente com o técnico da equipe.

O secretário de Esportes, Marcio Leal, ressalta que a iniciativa reforça o investimento de Americana na formação esportiva. “Nosso objetivo é ampliar as oportunidades para os jovens atletas e fortalecer as equipes que representam Americana. O esporte é uma ferramenta de desenvolvimento, disciplina e inclusão, e queremos que cada vez mais talentos tenham espaço para crescer”, afirma.

Atleta selecionado para a base do Vôlei Renata/Campinas

O jovem levantador Frederico Maciel Battistuzzi é mais um talento revelado nas categorias de base de vôlei da Secretaria de Esportes de Americana que começa a ganhar destaque no cenário do esporte. O atleta acaba de ser selecionado para integrar a equipe sub-17 do Vôlei Renata/Campinas, uma das principais do país

Frederico iniciou sua trajetória no vôlei em 2022, aos 10 anos de idade, nas escolinhas da Secretaria de Esportes, demonstrando desde os primeiros treinamentos rápida evolução técnica e maturidade. Em 2025 fez sua estreia na equipe sub-19, mesmo ainda pertencendo às categorias inferiores.

Além da participação nas equipes da Secretaria, o atleta também integrou o projeto do SESI/Americana, onde teve grande desempenho na disputa da Liga SESI. Suas atuações lhe renderam posição de destaque entre os seis melhores atletas do estado no projeto, sendo o único levantador selecionado.

O feito mais recente veio em dezembro de 2025, quando participou da peneira do Vôlei Renata/Campinas para as categorias de base, no sub-17. A seletiva reuniu mais de 60 atletas, e o jovem foi um dos escolhidos para integrar a equipe campineira. Atualmente, ele já está treinando com o grupo das categorias de base e chegou a auxiliar na quadra os atletas do profissional em uma partida da Superliga Masculina.

Para Frederico, a conquista representa a realização de um sonho e o início de uma nova etapa na carreira. “Estou muito feliz por essa oportunidade. Sempre sonhei em jogar em uma equipe grande do vôlei, e poder aprender com atletas de alto nível é algo incrível. Também sou muito grato a todos que me ajudaram desde o começo nas escolinhas de vôlei em Americana e vou continuar trabalhando muito para evoluir cada vez mais”, afirmou o jovem levantador.

O treinador da equipe da Secretaria de Esportes de Americana, José Nestor Battistuzzi, destacou o comprometimento e a dedicação do atleta ao longo da formação. “O Frederico sempre demonstrou muita disciplina, inteligência de jogo e vontade de aprender. Desde o início, percebemos que ele tinha algo diferente. Essa conquista é fruto do esforço dele, do apoio da família, além de todo trabalho de base desenvolvido em Americana. Esse avanço na carreira é motivo de muito orgulho para todos nós”, comentou.

O secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal, celebrou a conquista como resultado do trabalho desenvolvido no município. “Ver um atleta que começou nas nossas escolinhas alcançar uma equipe do porte do Vôlei Renata/Campinas mostra que estamos no caminho certo. O Frederico é um exemplo do talento que temos em Americana e da importância de sempre investir na formação esportiva desde cedo”, afirmou o secretário.

O Vôlei Renata/Campinas é uma das principais referências da modalidade a nível nacional e conta, em seu elenco profissional, com nomes reconhecidos internacionalmente, como o levantador brasileiro Bruninho e o oposto argentino Bruno Lima, atletas com participações de destaque nas suas seleções em Olimpíadas e Campeonatos Mundiais.