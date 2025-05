A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde e do Serviço de Assistência Especializada em Infectologia (SAE/CTA), promoveu no último sábado (17) uma ação itinerante de testagem rápida para HIV e Sífilis no Jardim dos Lírios. A iniciativa também distribuiu medicamentos de profilaxia — PrEP (profilaxia pré-exposição) e PEP (profilaxia pós-exposição) — e buscou ampliar o acesso à prevenção e ao diagnóstico precoce de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

Durante a mobilização, 32 pessoas foram atendidas voluntariamente. Desses atendimentos, um caso teve resultado positivo para HIV e sete para Sífilis. Todos os pacientes já foram acolhidos pelo SAE e encaminhados para início imediato do tratamento e acompanhamento especializado.

A ação teve como foco principal alcançar moradores em situação de vulnerabilidade social, com dificuldades de acesso aos serviços tradicionais de saúde.

“A participação da comunidade foi muito positiva. Concluímos essa ação com a certeza de que cumprimos nosso papel de levar cuidado e informação onde mais se precisa. Cada vida acolhida e cada diagnóstico precoce representa um avanço no enfrentamento às ISTs no município”, destacou a diretora do SAE, Mariah Assalone.