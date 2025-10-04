A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e o Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, realizam neste domingo (5), a partir das 9h, a Vivência de Capoeira. A atividade acontece na Avenida Brasil, na altura do nº 1767, no trecho entre os restaurantes Madero & Jeronimo Burger e Mercatto Claudia Porteiro. As faixas principais da avenida permanecerão liberadas para o trânsito, enquanto este trecho será interditado pela Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) das 7h às 12h.

A vivência será com a Mestra Pica-Pau, do Grupo Arte Monumental Capoeira, em uma programação de muita capoeira, aprendizado e visibilidade feminina. A atividade integra o projeto cultural selecionado através do edital de chamamento público PNAB 05/2024, nos termos da Lei Federal Nº 14.399/2022 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, e é realizada com apoio do Conselho Municipal de Cultura (Comcult) e produção da Associação Cultural e Desportiva Força.

“A capoeira faz parte da identidade cultural brasileira e em 2014 foi reconhecida como Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco (Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura), como prática que une o esporte e a arte. Compareçam e prestigiem esta vivência única”, convidou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.