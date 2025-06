Americana vai receber mais uma etapa do circuito de corridas de rolimã no dia 22 de junho (domingo). O evento é promovido pelo grupo Kamikaze Rolimã, com apoio da Prefeitura, a partir das 10h, na Rua Florindo Cibin, esquina com a Rua Nova Zelândia, no Parque das Nações. A etapa terá arrecadação de pacotes de lenço umedecido para o Fundo Social de Solidariedade.

“É gratificante ver como a comunidade abraça esse tipo de evento, que resgata a cultura das brincadeiras de rua e ainda promove esporte, lazer e integração social. Agradeço a todos os envolvidos na organização e parabenizo os participantes pelo espírito esportivo e entusiasmo”, destaca o secretário de Esportes, Marcio Leal.

É obrigatório o uso de capacete e calçados fechados. Os participantes ainda contarão com sorteios de brindes exclusivos durante a etapa. “É sempre uma alegria ver nossa cidade vibrando com esse evento que mistura nostalgia, velocidade e muita diversão. Convidamos todos a participarem, seja como piloto, apoiador ou espectador”, diz Julio Gago, um dos organizadores do evento.

O circuito contará novamente com a Corrida Kids, para crianças de 8 a 12 anos de idade. A participação será de forma gratuita e os interessados e responsáveis legais devem realizar as inscrições no local da competição.

Após a etapa no Parque das Nações, o Circuito Americanense de Rolimã seguirá em agosto, em local a ser confirmado, e terá a etapa final no tradicional Festival de Carrinhos de Rolimã de Americana, em outubro, na Avenida Antônio Pinto Duarte.

Em dezembro, o município também sediará a final do Campeonato Paulista de Rolimã, reunindo pilotos profissionais de diversas regiões do estado de São Paulo. O local do evento ainda será definido.