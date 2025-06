Americana recebe doação de 26,3 mil livros do Sesi

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, formalizou, nesta terça-feira (17), o recebimento de 26,3 mil livros doados pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), por meio do Departamento Regional de São Paulo, para estimular o interesse pela leitura entre estudantes da rede municipal de ensino. As obras literárias serão distribuídas às 11 escolas da Educação Fundamental de Americana e são destinadas a estudantes dos 1º ao 9º anos.

O prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi e o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, receberam no Paço Municipal o gerente regional SESI-SP, Guilherme Castilho, e o coordenador de Relações com a Indústria e Comunidade, Matheus Mendes, para a assinatura do termo de doação. De acordo com o documento, a avaliação dos bens doados chega a R$ 486,5 mil.

“É uma alegria para Americana receber este montante de obras literárias e artísticas para promover e estimular a leitura entre nossos estudantes. A Educação de Americana agradece este grandioso presente, que com certeza fará a diferença no desenvolvimento de nossas crianças e adolescentes”, garantiu o prefeito Chico.

Odir destacou a oportunidade da ação. “As obras chegam em um ótimo momento à rede municipal de Educação. Desde 2022 adotamos projetos de incentivo ao hábito de ler e os títulos doados pelo SESI trarão mais diversidade na oferta de livros e autores”, declarou o vice-prefeito.

Projetos

O acervo tem o objetivo de proporcionar novas condições para o desenvolvimento de projetos e atividades que despertem o interesse pela leitura entre os estudantes da rede municipal de ensino.

A doação de obras literárias, artísticas e científicas ocorre por meio do Programa para Para Ler e Crescer, estabelecido pelo SESI-SP, com a finalidade de fomentar a leitura, propiciando condições para que os estudantes da rede municipal de Educação desenvolvam atividades e projetos que despertem seu interesse pela leitura, de forma a promover melhoria na proficiência em leitura e interpretação de textos.

“Livros são os presentes mais valiosos para o futuro dos estudantes. A leitura apresenta novos mundos, novas culturas, outras linguagens e contribui para a formação de cidadãos críticos e socialmente engajados. Além disso, graças ao SESI, os educadores terão disponíveis, no site do projeto, sugestões de atividades lúdicas, associadas a cada um dos livros, para apoiar o processo de ensino e aprendizagem”, declarou Ghizini.

A ação está alinhada às novas diretrizes do SESI-SP visando a amplitude dos programas ofertados, sendo de grande relevância para a Educação o fomento a leitura das crianças e jovens vinculados a toda rede de ensino dos municípios beneficiários dos programas SESI-SP, de apoio ao ensino público do Estado de São Paulo.

Leia Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP