O recinto onde acontece a Festa do Peão de Americana recebeu no último dia 08 de abril o cantor Sami Rico, filho do saudoso José Rico e seus convidados para a gravação do DVD “O Filho da Lenda: 10 anos de Saudade”.

O projeto terá 15 participações. Uma homenagem póstuma a seu pai e que reuniu várias gerações da música sertaneja como Zezé di Camargo, Ana Castela, Luan Pereira, Edson & Hudson, Guilherme & Santiago, Xand Avião, Fred & Fabrício, Gustavo Mioto, Mari Fernandez, Traia Veia, Clayton & Romário, Hugo Henrique, Marcos Paulo & Marcelo, Arielly Dara e Banda Corpo & Alma.

No repertório, vários sucessos emplacados por José Rico em novas versões com arranjos mais ousados pela produção musical de Bruno Brito. O projeto tem um total de 40 músicas distribuídas em 26 faixas, sendo sete inéditas e 33 regravações, sendo algumas em medleys especialmente produzidos para esta ocasião.

Foram incluídas várias composições de José Rico, relembrando também seu carisma como compositor. A direção de vídeo ficou nas mãos de Jacques Jr.

O evento contou com a participação do público, fãs, amigos, familiares e convidados. Um dos pontos mais marcantes do DVD foi quando Sami cantou a música “Meu passado” junto com seu pai, com imagens de José Rico projetadas no telão. Sami ficou emocionado levando o público às lágrimas.

Outro momento impactante foi quando Sami interpretou a música “Herói da velocidade” em homenagem ao piloto Ayrton Senna usando capacete e vestindo uniforme vermelho do piloto.

Aos 24 anos, Sami lança esse trabalho com a influência do repertório de seu pai e com músicas de autoria própria.

“Estou vivendo um momento muito especial da minha vida e da minha carreira. Este DVD é mais que um registro audiovisual, é um tributo ao meu pai, que é uma lenda da música sertaneja. Todas essas participações especiais demonstraram um grande carinho, respeito e admiração pelo meu pai. Esse encontro de gerações foi um presente para esse projeto especial”.

SAMI RICO

Morando na cidade de Americana, Sami Rico carrega as influências do pai, José Rico. Entre as referências que o faz “beber na fonte” do pai, estão o comprometimento e a dedicação, qualidades sempre exaltadas em Zé Rico por grandes nomes do gênero. Apesar de todas as influências deixadas pelo pai, inclusive na hora da escolha do repertório, Sami faz uma mescla do sertanejo tradicional com a modernidade que a própria idade traz ao seu trabalho. E é exatamente essa proposta que ele apresenta ao público.

Em 2022, Sami Rico lançou o seu primeiro trabalho, o EP “Na Moagem”, com sete faixas. No ano de 2024, Sami deu início a uma nova série de lançamentos como “Bêbado sem noção”, “Marmitinha” e a romântica “Erro e a errada”, que contou com a participação especial do cantor Gustavo Mioto.

Todas já ultrapassaram a marca de meio milhão de acessos no Youtube. Ainda em 2024, lançou a irreverente, “Tati”, que já ultrapassou 1.2 milhão de visualizações no Youtube.

Em breve, com o lançamento das músicas do projeto “O Filho da Lenda: 10 anos de Saudade”, o público vai conhecer o trabalho de Sami Rico de modo muito mais amplo.

