Americana recebe Loja do Futuro, projeto agrega inovação ao varejo

Em breve, Americana receberá o Programa Loja do Futuro

— um conjunto de iniciativas que exploram tecnologias, estratégias e práticas inovadoras para aprimorar a experiência do varejo e melhorar o desempenho de pequenos negócios. O evento de lançamento do programa acontecerá no dia 1º de abril, às 19h, no Senac Americana.

Desenvolvido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SP) e pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), o projeto será implantado na cidade por intermédio da parceria com o Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste (Sincomercio), o Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Durante o evento, Edgard Neto, consultor de negócios do Sebrae-SP e especialista em inovação do varejo, fará uma palestra sobre Inteligência Artificial (IA) no setor. A ideia é que os empresários da região se atualizem sobre o tema e conheçam como será a trilha de capacitação da Loja do Futuro na cidade. Com a capilaridade de sua rede sindical no interior do Estado, a FecomercioSP soma forças na divulgação do programa que tem como objetivo final aumentar o faturamento dos pequenos negócios. A iniciativa visa capacitar empresários do varejo para modernizar a gestão, aumentar a competitividade, digitalizar canais de vendas e estimular acesso a novos mercados.

Vitor Fernandes, presidente do Sincomercio Americana, ressalta que o programa representa um marco significativo na missão de impulsionar o crescimento e a inovação no varejo. “O projeto Loja do Futuro não apenas visa promover o sucesso individual de cada empresa, mas também de fortalecer o setor como um todo na nossa região, construindo um segmento cada vez mais próspero”, afirma. “Espero que todas as empresas possam participar e aproveitar ao máximo os recursos e oportunidades que ele oferece”, acrescenta Fernandes.

O programa é inspirado nas tendências e tecnologias exibidas nas últimas edições das feiras internacionais NRF, de Nova York, e Euroshop, em Düsseldorf, na Alemanha. Além da palestra, o projeto contempla oficina sobre experiência do cliente, cuidados com o uso da IA, diagnóstico de maturidade digital e outras soluções que podem ser personalizadas, como consultorias.

Serviço

Lançamento do Programa Loja do Futuro

Quando: 1 de abril

Horário: às 19h

Onde: Senac Americana

Rua Dr. Angelino Sanches, 800 — Vila São Pedro, Americana/SP

Inscrições: acesse aqui

Evento gratuito | Vagas limitadas

Sobre a FecomercioSP

Reúne líderes empresariais, especialistas e consultores para fomentar o desenvolvimento do empreendedorismo. Em conjunto com o governo, mobiliza-se pela desburocratização e pela modernização, desenvolve soluções, elabora pesquisas e disponibiliza conteúdo prático sobre as questões que impactam a vida do empreendedor. Representa 1,8 milhão de empresários, que respondem por quase 10% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e geram em torno de 10 milhões de empregos.

