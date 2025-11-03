Para fazer a inscrição, é preciso ter pelo menos 19 anos, possuir ensino médio completo e CNH definitiva na categoria B

A CPFL Paulista, distribuidora do Grupo CPFL, em parceria com o SENAI irá abrir as inscrições para o processo seletivo da “Escola de Eletricistas de Rede de Distribuição de Energia Elétrica”. O curso, totalmente gratuito, oferece 20 vagas e será realizado em etapas on-line e presencial.

19 de novembro pelo link: https://www.grupocpfl.com.br/rh/escolas-de-eletricistas . As aulas terão início em 22 de janeiro. Interessados podem se inscrever até o diapelo link:As aulas terão início em

Requisitos para participar:

Ter 19 anos ou mais;

Ensino Médio completo;

Possuir (definitiva e válida) CNH categoria B;

Morar em uma das cidades com vagas ou ter disponibilidade para se mudar.

Disponibilidade para frequentar aulas presenciais em Americana de Segunda-feira a sexta-feira, das 18h30 às 22h30, e aos sábados das 8h às 17h.

As vagas são voltadas para moradores de Capivari, Hortolândia, Americana, Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, São Pedro, Monte Mor, Sumaré, Paulínia e Santa Terezinha.

Embora a participação do curso não garanta a vaga no quadro de colaboradores do Grupo CPFL, ele garante uma oportunidade valiosa de qualificação profissional no setor elétrico.

Informações:

Inscrições: Até 19/11/2025 pelo link: https://www.grupocpfl.com.br/rh/escolas-de-eletricistas Até 19/11/2025 pelo link:

Início das aulas: 22/01/2026

Local das aulas presenciais: SENAI de Americana – Avenida Nicolau João Abdalla, nº 5010, Bairro Antônio Zanaga.