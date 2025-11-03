Para fazer a inscrição, é preciso ter pelo menos 19 anos, possuir ensino médio completo e CNH definitiva na categoria B
A CPFL Paulista, distribuidora do Grupo CPFL, em parceria com o SENAI irá abrir as inscrições para o processo seletivo da “Escola de Eletricistas de Rede de Distribuição de Energia Elétrica”. O curso, totalmente gratuito, oferece 20 vagas e será realizado em etapas on-line e presencial.
Interessados podem se inscrever até o dia 19 de novembro pelo link: https://www.grupocpfl.com.br/rh/escolas-de-eletricistas. As aulas terão início em 22 de janeiro.
Requisitos para participar:
-
Ter 19 anos ou mais;
-
Ensino Médio completo;
-
Possuir (definitiva e válida) CNH categoria B;
-
Morar em uma das cidades com vagas ou ter disponibilidade para se mudar.
-
Disponibilidade para frequentar aulas presenciais em Americana de Segunda-feira a sexta-feira, das 18h30 às 22h30, e aos sábados das 8h às 17h.
As vagas são voltadas para moradores de Capivari, Hortolândia, Americana, Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, São Pedro, Monte Mor, Sumaré, Paulínia e Santa Terezinha.
Embora a participação do curso não garanta a vaga no quadro de colaboradores do Grupo CPFL, ele garante uma oportunidade valiosa de qualificação profissional no setor elétrico.
Informações:
Inscrições: Até 19/11/2025 pelo link: https://www.grupocpfl.com.br/rh/escolas-de-eletricistas
Início das aulas: 22/01/2026
Local das aulas presenciais: SENAI de Americana – Avenida Nicolau João Abdalla, nº 5010, Bairro Antônio Zanaga.