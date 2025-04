O Circuito Sesc de Artes 2025 estará em Americana, em 25 de maio, com diversas atrações culturais na Praça Vó Palmira (Rua São Teodoro, nº 200 – Jardim Nossa Senhora do Carmo). Serão seis atividades gratuitas, abertas ao público, das 15h às 20h. “O Circuito Sesc de Artes traz a Americana uma série de atrações gratuitas e de qualidade para entreter e emocionar públicos de todas as idades. Toda a população está convidada a participar e se encantar com as apresentações”, diz o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

As atividades em Americana reúnem artes visuais, cinema, música, literatura, dança e circo. Confira:

Música

DJ Naômi (Piracicaba)

Nesse set-performance, o convite feito é para trazer todas e todos a experimentar e celebrar a (r)existência de pessoas negras cantando e contando a complexidade de ser quem se é.

Artes Visuais e Tecnologias

Chaveiros Pixel Art (Registro)

Criação de chaveiros inspirados na pixel art, uma linguagem visual de games e computadores, baseada na unidade visual e simplicidade dos pixels. Serão ofertados gabaritos de modelos prontos para que o participante possa montar seu chaveiro de forma artesanal e levar para casa.

Cinema

Rotas Afro XR: Patrimônio Negro e Tecnologia VR (Piracicaba)

O público será convidado a explorar importantes lugares e personalidades negras do interior paulista por meio de tecnologias de realidade virtual e aumentada. O acervo Rotas Afro XR inclui visitas virtuais à Igreja do Rosário de Campinas, ao Clube Treze de Maio com o Batuque de Umbigada, à Casa do Hip Hop de Piracicaba e ao Quilombo Corumbataí. Através da realidade aumentada, os participantes poderão acessar histórias de figuras marcantes, como Laudelina de Campos Melo, Madrinha Eunice, João de Camargo e Antônio Rebouças. Uma experiência que conecta tecnologia, memória e ancestralidade.

Literatura

Histórias Pretinhas – Cia. Caruru (São Paulo)

Com histórias de personagens e autores negros, “Histórias Pretinhas” partilham narrativas onde o encantamento e a descoberta se misturam com a identificação, ampliação de olhares e desvendares de nosso povo. Um espaço afetivo e aconchegante entre livros, tecidos, esteiras e cestarias para ler e imaginar.

Dança

Requebrando – Cia Diladim (SP)

Requebrando se propõe a construir um espaço que convida as pessoas para um “baile” diferenciado. Um oceano sonoro que estabelece sua musicalidade passeando por ambientes e ritmos distintos. Requebrar a partir de cada vivência singular de corpos femininos periféricos e suas linguagens afro-diaspóricas.

Circo

Fabuloso Acrotejo Musical – Cia Naniko’s Circus (São Paulo)

Um cortejo acrobático composto por artistas e músicos que desfilam juntos realizando performances de acrobacia de solo, malabarismo, equilibrismo, pirâmides humanas ao som de marchinhas de carnaval e música brasileira. O intuito do “Acrotejo” é trazer alegria ao público unindo o carnaval à virtuosidade do circo.