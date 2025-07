O prefeito de Americana, Chico Sardelli, foi homenageado com o Prêmio Prefeito Inovador 2025, durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região de Campinas, realizado nesta quinta-feira (24), em Sumaré. O evento reuniu prefeitos, secretários municipais, gestores e servidores públicos de 25 municípios.

A homenagem reconhece a cidade de Americana pela implantação do Centro de Segurança e Inteligência (CSI) da Guarda Municipal (Gama), que utiliza tecnologia de forma estratégica para qualificar a prestação de serviços à população e gerar impactos positivos no desenvolvimento do município.

Fala Odir

O vice-prefeito Odir Demarchi representou o prefeito Chico Sardelli na solenidade e recebeu o prêmio das mãos de José Marinho, diretor da Rede Cidade Digital.

Durante o evento, o diretor comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva, foi um dos palestrantes e abordou temas como inovação, segurança e economia no controle de pontos de acesso.

O Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes promove a troca de experiências sobre o uso da tecnologia na gestão pública e apresenta soluções inovadoras para o desenvolvimento socioeconômico das cidades.