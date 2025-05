O projeto cultural “Arte Por Americana” chegou, nesta quarta-feira (7), à Escola Estadual Martinho Rubens Belluco, no bairro São Benedito. A iniciativa, realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, com apoio do Conselho Municipal de Cultura (Comcult), tem produção do músico, professor, palestrante e desenvolvedor de cultura Júlio César dos Santos

A proposta passa por promover diversas formas de artes nas comunidades de Americana por meio de uma série de palestras, workshops e apresentações em escolas das redes pública e privada de ensino, abrangendo um público composto por crianças, adolescentes e jovens.

O projeto será concluído com a promoção de uma feira artística com oficinas para incentivo cultural e apresentação dos novos artistas, com a expectativa de ampliação da rede de produtores locais nas mais diversas vertentes, como artes plásticas, visuais, dança e música.

“A formação de público é um importante componente para o sucesso das produções culturais locais e o incentivo a ações neste sentido estimulam a criatividade e a expressão entre crianças e jovens, promovendo maior visibilidade para a produção cultural e artística na cidade”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Neste mês, as palestras ocorrem nos dias 7, 14 e 21 na Escola Estadual Martinho Rubens Belluco, no bairro São Benedito, e nos dias 9 e 13 na Escola Estadual Prof. Idalina Grandin Mirandola, na Vila Bertini. A participação dos estudantes é gratuita.

A proposta foi selecionada através do edital de chamamento público PNAB 05/2024, nos termos da Lei Federal Nº 14.399/2022 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.