Americana recebe road show do Senai sobre economia circular nesta terça e quarta-feira

Americana recebe, nesta terça (25) e quarta-feira (26), a escola móvel do Senai-SP (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), que está realizando, por meio de um road show, palestras sobre economia circular no Estado de São Paulo. Americana foi contemplada graças à atuação da Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que pleiteou junto ao órgão a vinda do projeto para a cidade. Com a iniciativa, a população terá acesso gratuito a informações sobre a urgência de se adotar novas formas de produção e consumo conscientes para um modelo circular e sustentável.

A visitação, em ambos os dias, será no estacionamento da Feira Industrial de Americana (FIDAM), localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 200, na Vila Israel, das 8h às 17h, e contempla uma aula imersiva sobre os principais conceitos da economia circular, que propõe uma mudança de mentalidade ao repensar produtos e serviços, desde o projeto até a revisão de modelos de negócio.

“A economia circular é essencial para reduzir o desperdício, preservar recursos naturais e promover um desenvolvimento sustentável, garantindo um equilíbrio entre crescimento econômico e responsabilidade ambiental”, diz o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros.

A escola móvel de economia circular do Senai-SP é uma parceria com a empresa Scania, que disponibilizou para o projeto, em formato de comodato, um caminhão movido a biometano combustível, garantindo menor emissão de carbono nas viagens pelo Estado.

“O objetivo do road show de economia circular é promover capacitação, treinamento e a disseminação de conhecimento sobre o tema, alcançando um público amplo. Este evento oferece uma oportunidade única para fortalecer a colaboração global e envolver empresas no desenvolvimento de um futuro sustentável pautado pela economia circular, um conceito cada vez mais relevante e imprescindível atualmente”, explica o gerente de Infraestrutura e Suprimentos do Senai-SP, Getúlio Rocha Júnior.

Mais informações podem ser obtidas no link https://economiacircular.fiesp.com.br/wcef-2025.html.

