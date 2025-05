O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe o stand up “Pra Quê Que Eu Vou Mentir”, com Thiago Ventura, nesta sexta-feira, dia 2, às 21h30, no sétimo show solo do comediante.

Thiago Ventura se aproxima mais uma vez da realidade do público, falando sobre os amigos, já conhecidos por quem o acompanha, relacionamentos e sexualidade na adolescência, de forma descontraída, objetiva, compartilhando suas experiências e criando um elo direto com a plateia e o riso. A classificação indicativa do espetáculo é de 16 anos.

“O Teatro Municipal será mais uma vez ponto de encontro das famílias americanenses e o espetáculo promete divertir a audiência”, convida o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Os ingressos estão à venda por R$ 60 a R$ 120 pelo site www.ingressodigital.com e na bilheteria do Teatro, localizado à Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol.