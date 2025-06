“A Dama e o Vagabundo | Uma Trupe Canina” será encenado em duas sessões nesta terça-feira, dia 10, no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, às 9h30 e às 14h15. Os ingressos para o espetáculo infantil custam de R$ 15,00 a R$ 60,00 e estão disponíveis no site www.ingressodigital.com e na bilheteria do Teatro (Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol).

O enredo apresenta Ket Lua, a Dama, que vivia bem até o dia em que dona Constança, numa de suas viagens a Paris, traz Frederico, um gato siamês, vaidoso e boêmio, cantor das noites parisienses. Enciumado, ele quer se livrar da Dama. Enquanto isso, o Vira Lata, que feliz da vida ia passando, vê a Dama e se apaixona! Esperto, ele se aproxima de Jóca, amigo da Dama, e a convida para passear.

Ela aceita o convite mas, desacostumada com os perigos das ruas, é presa por João Cachorrão, chefe do canil. O gato Frederico aproveita a situação para se livrar de vez da Dama e começa assim uma grande aventura nesta apaixonante história de amor, entre A Dama e o Vagabundo. A produção é da Cia dos Três – Rickartes e a classificação indicativa é livre.

“A adaptação teatral resgata valores universais como amor, empatia e superação de diferenças, em uma narrativa lúdica e acessível para o público infantil. A obra transcende o entretenimento ao abordar temas como preconceito social e a importância da bondade, tornando-se uma ferramenta valiosa para a educação emocional das crianças”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.