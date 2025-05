A Prefeitura de Americana recebeu, na sexta-feira (23), um veículo e seis tablets do Governo do Estado de São Paulo para uso nos atendimentos e fiscalizações do Procon municipal. Um veículo Renault Kwid e seis tablets Galaxy Tab S6 Lite reforçarão a estrutura do órgão local, contribuindo para a modernização dos serviços prestados à população.

A entrega foi realizada em solenidade no Palácio dos Bandeirantes, na capital, com a presença do governador Tarcísio de Freitas, do secretário estadual da Justiça e Cidadania, Fábio Prieto de Souza, e do diretor executivo da Fundação Procon-SP, Luiz Orsatti Filho. “É um dia para celebrar, pois o órgão é fundamental para a cidade e agora eles podem contar com mais suporte. Em breve teremos mais investimentos”, afirmou o governador Tarcísio.

Segundo o diretor do Procon Americana, Estevão Luis Cardoso Pavan, os tablets substituirão os formulários manuais utilizados nas fiscalizações, proporcionando mais agilidade, mobilidade e precisão às ações do órgão. “Pela primeira vez vamos trabalhar com esse tipo de ferramenta tecnológica, que é menor e mais leve que um notebook, perfeito para ser levado nas fiscalizações e que garante acesso rápido aos serviços do Procon. Já o veículo será utilizado para execução de políticas públicas de defesa do consumidor”, explicou.

Emenda parlamentar

A destinação dos itens ao município tem origem em emenda parlamentar do deputado federal Celso Russomanno, que também participou da entrega nesta sexta. A Secretaria de Gestão de Convênios de Americana intermediou o trâmite junto à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O secretário municipal de Gestão de Convênios, Vinícius Zerbetto, destacou o trabalho da equipe para a conquista. “A Secretaria de Gestão de Convênios, junto ao Procon, não mediu esforços para concluir com excelência mais essa importante entrega para a cidade, beneficiando um órgão essencial na defesa dos direitos do consumidor”, afirmou.

O repasse contemplou os Procons municipais conveniados com a Fundação Procon-SP que mantêm ações voltadas às políticas públicas de proteção ao consumidor.