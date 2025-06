Americana vê redução em casos de dengue (28 mortes), vereadora cobra + ações

Americana tem registrado queda consistente nos casos e internações por dengue. Apesar da redução, o trabalho de combate ao Aedes aegypti segue intensificado, com visitas casa a casa e vistorias em pontos estratégicos. Desde o início do ano, estão sendo executadas ações preventivas pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da campanha “Todos contra a Dengue – Para não deixar água parada, tem que se mexer!”.

Nesta terça-feira (17), três pacientes estavam internados no município, todos em hospitais particulares, em enfermarias, e não residentes em Americana. Não há óbitos em investigação. De acordo com boletim atualizado da Vigilância Epidemiológica, Americana soma 8.808 casos confirmados de dengue e 28 óbitos relacionados à doença em 2025.

De janeiro a maio, os agentes do Programa Municipal de Controle da Dengue (PMCD) realizaram 63.080 visitas domiciliares de rotina. Paralelamente, um mutirão para retirada de criadouros percorreu toda a cidade, totalizando 53.175 visitas e a remoção de 9,2 toneladas de materiais com potencial para acumular água e servir de criadouro do mosquito transmissor.

“Avançamos muito com o envolvimento das equipes técnicas e o apoio da população. Essa redução nos casos é uma conquista coletiva, mas a vigilância não pode parar. O mosquito não escolhe estação, e a prevenção precisa ser permanente”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O combate ao vetor também foi reforçado com aplicação de inseticida. Foram utilizadas duas estratégias: a nebulização costal, de casa em casa, em 2.696 imóveis; e a nebulização veicular, que percorreu 984 quarteirões e beneficiou aproximadamente 45 mil imóveis.

“O trabalho de campo é diário, planejado e estratégico. Atuamos em várias frentes simultaneamente, com orientação, eliminação de focos, aplicação de inseticida e apoio às ações educativas. A resposta positiva que temos observado é resultado desse esforço conjunto”, destacou o diretor da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa), Antônio Donizetti Borges.

As equipes também intensificaram a fiscalização em locais com maior risco de proliferação do Aedes. Foram 466 inspeções em Pontos Estratégicos como borracharias, ferros-velhos, floriculturas e comércios de reciclagem.

“Atuamos de forma coordenada, buscando sempre interromper o ciclo de vida do mosquito. Fiscalizamos locais de risco e monitoramos diariamente a evolução dos casos para que possamos agir com agilidade e eficácia”, explicou o coordenador da Vigilância Ambiental, Antônio Jorge da Silva Gomes.

Na área de educação em saúde, foram promovidas 33 atividades de conscientização em escolas, praças, feiras, igrejas e outras instituições. Nessas ocasiões, agentes distribuíram folhetos informativos e usaram maquetes e microscópios para mostrar as fases do mosquito, impactando cerca de 10 mil pessoas.

“Estamos em um momento de estabilidade, com queda expressiva nos casos e sem internações de moradores locais, o que demonstra que as ações surtiram efeito. No entanto, continuamos em alerta, monitorando diariamente os dados e mantendo as equipes mobilizadas”, disse a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito.

Apesar do cenário mais controlado, a Secretaria de Saúde alerta que o enfrentamento à dengue deve ser contínuo. O médico infectologista Arnaldo Gouveia Junior ressalta que o pico de transmissão já passou, mas a prevenção deve seguir como prioridade.

“O pior momento da dengue ficou para trás, com o pico de transmissão ocorrendo até de forma antecipada neste ano. Agora, o foco da rede de saúde se volta a outros agravos sazonais, como as doenças respiratórias e a febre maculosa. Ainda assim, é fundamental que os cuidados com a dengue sejam mantidos durante todo o ano. O mosquito continua se reproduzindo em água parada, e evitar isso é uma atitude simples, mas que exige o compromisso de todos”, alertou o especialista.

Nos próximos dias, os agentes do PMCD atuarão nos bairros Parque Novo Mundo, Parque Universitário, Jardim Mirandola e Jardim Boer.

Jacira pede antecipação de campanhas e ações contra a dengue

Medida é importante, segundo a vereadora, para tentar impedir novo cenário epidêmico no município

Preocupada com o cenário epidêmico registrado em 2025, a vereadora Jacira Chávare (Republicanos) sugeriu à Secretaria de Saúde de Americana que realize, ainda nos últimos meses deste ano, as ações e campanhas contra a dengue na cidade. Requerimento protocolado pela parlamentar na secretaria da Câmara questiona a pasta se há algum tipo de planejamento neste sentido.

No documento, Jacira ressalta que Americana registrou, neste ano, um aumento de 82,6% de casos em relação ao total de 2024 e que números de óbitos provocados pela doença passou de 17 para 28 (aumento de 64,7%), o que deixa o município na segunda posição estadual em registro de mortes.

“Antecipar ações contra a dengue é crucial, principalmente com a chegada das chuvas e o aumento das temperaturas nos meses finais do ano, que favorecem a proliferação do mosquito transmissor. Além disso, a antecipação permite que medidas de prevenção e controle sejam implementadas antes que a situação se agrave, evitando surtos e epidemias”, afirma Jacira.

Americana Todos contra a dengue

Além das ações operacionais, a campanha contra a dengue envolve mobilização social, uso de novas tecnologias e trabalho intersetorial. Um novo material, com cartilha e check-list, foi elaborado e distribuído à Secretaria de Educação e à Diretoria Regional de Ensino, sendo utilizado com professores e alunos. Cerca de 200 mil folders educativos estão sendo entregues à população nas visitas domiciliares e ações informativas.

Americana também conta com um grupo condutor intersetorial, que elaborou um Plano de Contingência e um fluxograma para padronizar os atendimentos. Um sistema online com base em Inteligência Artificial (IA) auxilia o acompanhamento dos casos em tempo real.

Para reforçar a atuação, foram contratados 24 agentes de promoção de saúde por concurso público. Eles atuam no monitoramento de pacientes sintomáticos e em ações preventivas nas unidades de saúde, conforme o Plano de Contingência.

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) contam com testes rápidos para dengue, aplicados conforme critérios técnicos. A Prefeitura também adquiriu 80 novas poltronas reclináveis para soroterapia, distribuídas entre as UBSs e o Pronto Atendimento do Antônio Zanaga.

A vacinação contra a dengue segue disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em todas as UBSs, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h – nas unidades da Praia Azul e São Vito, o horário vai até as 20h.

A campanha “Todos Contra a Dengue – Para não deixar água parada, tem que se mexer!” conta com o apoio das secretarias de Meio Ambiente, Educação, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Assistência Social e Direitos Humanos, Planejamento, Comunicação e Tecnologia da Informação, Obras e Serviços Urbanos, além da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), Diretoria Regional de Ensino, Defesa Civil, DAE (Departamento de Água e Esgoto) e CPFL Paulista.

