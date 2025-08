A rede de Atenção Básica de Americana registrou crescimento no número de atendimentos realizados no primeiro semestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior. A ampliação do acesso e da resolutividade dos serviços reforça o compromisso da Secretaria de Saúde com o fortalecimento da atenção primária e com a qualidade no cuidado oferecido à população.

Entre janeiro e junho de 2025, foram realizados 137.633 atendimentos individuais com médicos e enfermeiros, um aumento de 20% em relação ao primeiro semestre de 2024, que somou 114.672 atendimentos. Também houve crescimento nas visitas domiciliares feitas por agentes comunitários de saúde, que passaram de 20.722 para 34.695, um avanço de 67%.

Os dados mostram ainda elevação significativa nos procedimentos individualizados (consultas, curativos, aferições, entre outros), que cresceram 18,6%, passando de 200.942 para 238.409. Os atendimentos odontológicos também registraram alta: foram 34.265 no primeiro semestre de 2025, ante 31.598 no ano anterior, um crescimento de 8,4%.

Outro destaque foi o avanço nas ações coletivas, que saltaram de 1.326 para 1.997 no período, um aumento de 50,6%. Já os atendimentos domiciliares com médicos e enfermeiros passaram de 9.012 para 9.113, representando um crescimento de 1,1%. Na vacinação, os números mais que dobraram: de 29.366 doses aplicadas no primeiro semestre de 2024 para 67.778 no mesmo período deste ano, um aumento de 131%.

Investimentos

Para o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, os dados refletem os investimentos realizados e a valorização das equipes da Atenção Básica. “Ampliar a cobertura dos serviços básicos é fundamental para promover o cuidado com a saúde de forma preventiva, contínua e humanizada. Esses resultados são fruto do empenho das equipes e do esforço da gestão em garantir recursos, infraestrutura e capacitação. Estamos construindo uma rede mais acessível e eficiente para todos os americanenses”, afirmou.

A diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel, também destacou os avanços. “Esses dados reforçam que estamos no caminho certo. O aumento em praticamente todos os indicadores mostra o impacto direto das ações que temos adotado, como o reforço das equipes, melhoria dos fluxos e o estímulo ao vínculo com a comunidade. A Atenção Básica é a porta de entrada do sistema e precisa estar cada vez mais fortalecida”, completou.

Atualmente, Americana conta com uma cobertura de 60% nas ações de atenção primária, o que garante ao município o recebimento de mais recursos do Ministério da Saúde. O novo índice representa um crescimento significativo em comparação a janeiro de 2021, quando a cobertura era de apenas 10,59%, conforme dados históricos disponíveis no site e-Gestor, do próprio Ministério.

A rede de Atenção Básica do município é composta por 20 unidades de saúde distribuídas em todas as regiões da cidade, atuando de forma integrada com outros níveis de atenção e com foco na promoção da saúde, prevenção de doenças e cuidado contínuo da população.