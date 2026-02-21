A Prefeitura de Americana fechou o ano de 2025 com números bastante significativos em relação à execução orçamentária. Com um superávit de R$ 81,75 milhões, a Administração Municipal atendeu a todos os limites constitucionais relativos aos setores da Educação (25,13%), incluindo o Fundeb (93,99%); da Saúde (29,65%); e gastos com a folha de pagamento, cujo percentual foi de 36,68%.

“Os números evidenciam que nossa administração é responsável com as contas públicas, consolidando a busca do equilíbrio orçamentário e financeiro, garantindo a manutenção dos serviços essenciais à população de Americana, como também a ampliação dos serviços públicos já oferecidos”, disse o prefeito Chico Sardelli.

As despesas com pessoal ficaram em 36,68% abaixo, portanto, do limite de 54% estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A despesa total com o pagamento dos servidores foi de R$ 533,7 milhões, frente a uma receita corrente líquida de R$ 1,4 bilhão.

Exercício

“Os índices constitucionais no exercício de 2025 foram plenamente atingidos, o que comprova não somente a eficácia em atender à legislação e aos mecanismos de controle, mas, em especial, a preocupação com o bem-estar da população, principalmente no atendimento satisfatório relacionado aos serviços de saúde e educação e mobilidade urbana. Demonstram, ainda, o compromisso do prefeito Chico Sardelli com a gestão fiscal, bem como com a saúde financeira do município”, afirmou a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.

O chefe de gabinete da Prefeitura, Franco Sardelli, destacou a importância do superávit e também do uso responsável dos recursos públicos.

“Esse superávit representa, acima de tudo, uma reserva de segurança para o município. É o que garante que a Prefeitura mantenha todos os serviços funcionando regularmente, honre compromissos com fornecedores e assegure o pagamento dos salários dos servidores sempre em dia. Essa reserva nos dá tranquilidade para planejar e trabalhar com responsabilidade, sabendo que Americana está protegida financeiramente e preparada para enfrentar qualquer eventualidade”, afirmou.