O secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini, se reuniu, nesta terça-feira (29), com artesãos participantes da Feira de Artesanato Ameriart, em encontro no Centro de Cultura e Lazer (CCL) para discutir melhorias para o evento mensal promovido pela Prefeitura, por meio da secretaria.

Mais de 20 artesãos estiveram presentes no debate, que abordou desde a ampliação da divulgação até a presença de artesãos em outros eventos. Entre os principais temas discutidos, estão a possibilidade de aumentar o número de edições e a inclusão de atrações culturais adicionais para atrair novos visitantes.

Ghizini ressaltou o compromisso da administração municipal em fortalecer o artesanato como vetor de turismo e economia criativa. “A Ameriart é um patrimônio cultural e afetivo de Americana e o prefeito Chico Sardelli nos determinou que ouvíssemos os artesãos, que são a alma da feira, para aprimorá-la ainda mais”, afirmou.

A próxima Feira Ameriart acontece no dia 10 de maio, na Praça Comendador Müller, no Centro, das 10h às 16h30 e será uma edição especial de Dia das Mães. Em exposição, estarão diversas peças produzidas por artesãos da cidade para presentear as mães, como arranjos de flores, artigos de decoração, artigos religiosos, bijuterias, bordados, crochês, decoupagem em caixas, vidros e madeiras, patch apliquê, patchwork, pinturas e produtos aromatizados como sabonetes e perfumadores de ambiente. A participação é gratuita.