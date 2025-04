A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, sediou nesta sexta-feira (4) a reunião ordinária da Comissão Intergestores Regional (CIR), um dos principais fóruns de pactuação e governança do SUS (Sistema Único de Saúde) na esfera regional.

O encontro aconteceu na sede da pasta e reuniu representantes dos 20 municípios que compõem a Região Metropolitana de Campinas (RMC), com o objetivo de alinhar ações e fortalecer a integração dos serviços de saúde pública entre as cidades.

A reunião foi conduzida pelo diretor do Departamento Regional de Saúde de Campinas (DRS-7), Dr. Jorge Carlos Machado Cury, e pela diretora de planejamento do órgão estadual, Iramaia Massoni.

O evento contou com a presença de representantes de Monte Mor, Jaguariúna, Campinas, Hortolândia, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré, Nova Odessa, Santo Antônio de Posse, Holambra, Indaiatuba, Itatiba, Artur Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Morungaba, Paulínia, Pedreira, Valinhos e Vinhedo.

Durante o encontro, os gestores abordaram uma ampla pauta estratégica, com destaque para o cenário regional da dengue, os avanços no atendimento oncológico, propostas do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), credenciamento e habilitação de serviços, combate à violência, além de ações voltadas à atenção básica bem como à articulação intersetorial.

Também foram discutidos temas relacionados à ampliação do acesso à assistência especializada, à implantação de ofertas de cuidado integrado e à estruturação do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em nível regional. Os fluxos de atendimento da Rede Alyne (antiga Rede Cegonha), voltada à redução da mortalidade materna e neonatal, também fizeram parte da pauta.

Os diretores da DRS-7 apresentaram ainda a proposta de abertura de licitação para aquisição de serviços (como internações, exames e consultas) voltados à região de Campinas, além de um plano de análise e revisão das ofertas do AME (Ambulatório Médico de Especialidades), com foco em melhorar a resolutividade da rede.

Fala Danilo, da saúde de Americana

“Este momento de troca entre os gestores é fundamental para o fortalecimento da nossa rede regional. A dengue, por exemplo, não conhece fronteiras, por isso exige uma atuação articulada, planejada e contínua entre as cidades. Eventos como este reforçam nosso compromisso coletivo com a saúde pública e com soluções efetivas para a população”, afirmou o secretário Danilo Carvalho Oliveira.

A CIR se reúne mensalmente e cumpre papel essencial na construção coletiva das políticas públicas de saúde. A próxima reunião vai acontecer no mês de maio, em local ainda a ser definido pelo grupo.

