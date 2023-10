Americana e Santa Bárbara recebem Circuito Sesc de Artes

O Circuito Sesc de Artes chega a 2023 levando uma programação gratuita

com espetáculos, intervenções, mediações de leitura e oficinas, às praças, ruas e parques de 123 cidades do estado de São Paulo. Com uma extensa programação nas áreas de música, dança, circo, teatro, cinema, literatura, artes visuais e tecnologias, o evento reúne 75 trabalhos artísticos distribuídos em seis finais de semana entre os dias 21 de outubro e 26 de novembro. A programação é gratuita e aberta para todos os públicos e idades.

O circuito é realizado pelo Sesc São Paulo em parceria com prefeituras municipais e sindicatos do comércio locais – em Americana e Santa Bárbara d’Oeste as atividades têm apoio do Sincomercio (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste).

Fruto de uma curadoria coletiva, feita com as unidades do Sesc no estado, a escolha das atrações mostrou um olhar atento para a diversidade e a representatividade. Os artistas representam algumas das regiões do estado que acolhem as apresentações, cada uma com um roteiro de espetáculos. Nesta edição o Circuito Sesc de Artes conta com a participação de mais de 400 artistas.

Realizado desde 2008, o Circuito Sesc de Artes ao concentrar todas as atividades em espaços públicos, como praças e parques, que são pontos de referência em cada município, convida a população a desfrutar de uma programação diferente e vivenciar experiências únicas.

Clube de Leitura do Léo Sallum acontece nesta terça-feira (17)

Amantes da literatura poderão discutir nesta terça-feira (17) a obra “Quarto de despejo”, de Carolina Maria de Jesus, no “Clube de Leitura do Léo Sallum” de Santa Bárbara d’Oeste. O encontro será as 19 horas no Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Sallum”, na Cidade Nova. As pessoas interessadas maiores de 14 anos devem se inscrever no site culturasbo.com/clubedoleo e aguardar o contato para mais informações. São 25 vagas preenchidas por ordem de inscrição.

A obra escolhida traz em seus diários o retrato do cotidiano na favela de Canindé. Nas páginas que percorrem os dias, meses e anos, Carolina, mulher negra, mãe solo e catadora de papel, narra como sobrevive em meio à extrema pobreza e como a falta de dinheiro e de outro tipo de trabalho afetam sua vida.

O “Léo Sallum” foi uma das bibliotecas paulistas selecionadas para participar do projeto “Clubes de Leitura” do SisEB (Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Estado de São Paulo) 2023. De agosto a dezembro haverá um encontro mensal para debater o livro escolhido, que será disponibilizado gratuitamente em sua versão digital por meio do acervo do site BibliON ou pode ser emprestado na versão impressa nas bibliotecas do Município.

