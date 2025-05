A Secretaria de Saúde de Americana, por meio do Serviço de Assistência Especializada em Infectologia (SAE/CTA), realiza neste sábado, dia 17, uma ação especial com testagem rápida para HIV e Sífilis, além da distribuição de medicamentos de profilaxia, conhecidos como PrEP (Pré-Exposição) e PEP (Pós-Exposição). A atividade será das 9h às 13h, na Rua Azulão, nº 158, no Jardim dos Lírios.

O objetivo é ampliar o acesso à prevenção e ao diagnóstico precoce de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), especialmente entre pessoas que enfrentam dificuldades para acessar os serviços regulares de saúde, como falta de tempo, informação ou dificuldade de deslocamento.

Além dos testes, a equipe oferecerá orientações de prevenção, atendimento especializado e cadastros para planejamento familiar.

“Nosso foco é aproximar o serviço das comunidades que muitas vezes não conseguem chegar até as unidades de saúde. Diagnosticar precocemente é fundamental para o tratamento e a qualidade de vida das pessoas, além de ajudar no controle das infecções. A prevenção começa com o acesso à informação e ao cuidado”, afirmou a diretora do SAE, Mariah Assalone.

Todos os testes e medicamentos são gratuitos. Os resultados saem em poucos minutos, com total sigilo e acolhimento. Em caso de diagnóstico positivo, a pessoa é imediatamente encaminhada ao SAE/CTA para acompanhamento.

A ação integra as estratégias da Secretaria de Saúde voltadas à promoção da saúde, prevenção de doenças e atenção integral à população, com foco em áreas de maior vulnerabilidade.