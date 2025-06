Americana tem seleção pra ajudante de produção 26; salario R$ 1,7 mil

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana recebe, nesta segunda-feira (9), um processo seletivo para o preenchimento de 26 vagas de ajudante de produção em uma empresa do setor de embalagens.

Os interessados devem comparecer ao Cuca (Centro da Universidade do Conhecimento de Americana), das 9h30 às 12h, com currículo impresso e atualizado. O endereço é Rua Anhanguera, nº 16, em frente ao Mercado Municipal, no Centro da cidade.

Salário e trabalho em Americana

Para participar da seleção, é necessário ter mais de 18 anos e ensino fundamental completo. A empresa oferece salário de R$ 1.738,00, além de benefícios como vale-transporte, convênio odontológico, convênio com farmácias, cesta de produtos de limpeza e prêmios de produção e assiduidade.

