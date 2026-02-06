Empreendimento confirma Plano de Ação 360º para reforçar segurança e infraestrutura contra alagamentos

O Americana Shopping anunciou a implantação de um Plano de Ação 360°, com investimento superior a R$ 2 milhões, voltado ao reforço da segurança, da infraestrutura e da qualidade operacional do empreendimento. A medida foi adotada após a ocorrência de episódios recentes, como a queda de tapume e os impactos provocados por condições climáticas adversas, incluindo chuvas intensas e rajadas de vento atípicas.

Segundo a administração do shopping, uma análise técnica detalhada foi iniciada imediatamente, em conjunto com os empreendedores, para avaliar todos os eventos registrados. A partir desse diagnóstico, foi estruturado um plano multidisciplinar que reúne ações técnicas, estruturais, operacionais, preventivas e de segurança.

Entre as intervenções já executadas e em andamento estão a construção de novas coberturas em frente à Praça de Alimentação e ao cinema, a extensão da cobertura nas áreas das lojas Renner e C&A e o reforço estrutural do sistema de telhado em diferentes pontos do centro de compras. Também foi realizado o fechamento de um corredor ao lado da loja Polo Woman, local com maior incidência de rajadas de vento, além do rebaixamento do pé-direito no corredor de entrada da academia XPrime.

Estudos

O empreendimento também informou que estão em andamento estudos técnicos para a área central do shopping, com a avaliação de soluções retráteis que ofereçam mais flexibilidade e segurança diante das condições climáticas da região.

De acordo com o superintendente do Americana Shopping, João Paulo, todas as intervenções seguem normas técnicas de engenharia e segurança, com acompanhamento especializado. “Mais do que obras, estamos atentos às pessoas. A experiência de quem frequenta o Americana Shopping é a nossa prioridade absoluta”, afirmou.

A administração destacou ainda que novas etapas do Plano de Ação 360° serão comunicadas de forma transparente à sociedade e agradeceu o apoio de lojistas, clientes e parceiros, reforçando o compromisso com um ambiente mais seguro, acolhedor e preparado para o futuro.