O Americana Shopping já tem data marcada para abrir suas portas: 30 de outubro de 2025. Mais do que um novo centro de compras, o empreendimento chega para ser um ponto de encontro, lazer e conveniência para toda a população de Americana e região.

Com projeto arquitetônico moderno, localização estratégica e um mix de marcas nacionais de peso, o shopping promete movimentar a economia local, gerar empregos e oferecer experiências completas aos clientes. Entre as operações confirmadas estão grandes âncoras como Renner e C&A, além de uma praça de alimentação diversificada e opções de entretenimento.

“A inauguração do Americana Shopping representa um marco para a cidade. Queremos que esse espaço seja mais do que um centro de compras — será um local de convivência, lazer e experiências memoráveis para todos”, afirma Marilia Graciela, Gerente de Marketing.

O anúncio da data oficial reforça o compromisso de entregar ao público um shopping moderno, acolhedor e preparado para se tornar parte do dia a dia da comunidade, completa Juarez Sampaio – Superintende do Shopping.

Sobre o Americana Shopping

O Americana Shopping foi concebido para atender à crescente demanda por um centro comercial completo na região. O espaço une conveniência, variedade e inovação em um só lugar, oferecendo experiências únicas que vão além das compras.