Americana recebe 2ª etapa do Paulista BMX- 700 pilotos

Americana vai sediar no final de semana a 2ª etapa do Campeonato Paulista de BMX, competição promovida pela Associação Paulista de Bicicross (APBMX), com apoio da Secretaria de Esportes e do Americana Bicicross Clube (ABC). O evento acontece neste sábado (12) e domingo (13), na Pista Municipal de Bicicross André Stocovich Neto, com entrada gratuita para o público.

Ao todo, as disputas vão reunir cerca de 700 pilotos de mais de 35 clubes dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, incluindo desde atletas da categoria Pré Bike (até 4 anos de idade) até competidores com mais de 50 anos, além das categorias Elite Men e Elite Women, que conta com nomes de destaque nacional e internacional na modalidade. Americana será representada por 45 atletas em 23 categorias.

“Estamos muito empolgados em trazer essa etapa para Americana. É gratificante ver tanta gente envolvida, tantas famílias. Trabalhamos muito para oferecer uma estrutura de qualidade e proporcionar um ambiente acolhedor para atletas de todas as idades e regiões. Ver o crescimento da modalidade este ano, com recorde de inscritos, mostra que estamos no caminho certo e que Americana está pronta para fazer história no BMX”, destaca o presidente do Americana Bicicross Clube, Douglas Campos.

A competição começa no sábado, com os treinos oficiais a partir das 14h, e segue no domingo, com o início das disputas às 9h. O evento contará com praça de alimentação completa e lojas especializadas em bikes e peças para BMX. A expectativa é reunir aproximadamente 2.500 pessoas durante os dois dias.

“Receber uma etapa do Paulista de BMX é motivo de muito orgulho para Americana e um reflexo do trabalho sério que estamos realizando para o fortalecimento de todas as modalidades. Estamos falando de um evento de grande porte, com centenas de atletas, colocando a cidade em evidência no cenário esportivo. Além disso, é uma oportunidade incrível para nossos talentos locais competirem em alto nível e se inspirarem ainda mais. Estamos sempre de portas abertas para o esporte e continuaremos incentivando iniciativas como essa”, ressalta o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Paulista de BMX etapas

O Campeonato Paulista de BMX é dividido em sete etapas ao longo do ano, além da etapa final, marcada para novembro, em Cosmópolis. As disputas começaram em Paulínia e, depois da edição em Americana, seguem para Jacareí, Poços de Caldas, Sorocaba, Jarinu e Indaiatuba.

