Americana foi destaque na 21ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios Paulistas, realizada entre os dias 9 e 11 de abril, em Santos, durante o 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo. Dos 15 trabalhos inscritos pela Secretaria Municipal de Saúde, dois foram selecionados para representar o Estado de São Paulo na etapa nacional: “Implantação de Call Center para Redução do Absenteísmo” e “Ações voltadas ao Planejamento Familiar para Mulheres em Vulnerabilidade”.

Os projetos serão apresentados no 38º Congresso do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), de 15 a 18 de junho, em Belo Horizonte (MG). O evento reúne experiências inovadoras de todo o país.

O projeto do call center, vinculado à Unidade de Planejamento e executado pela equipe da Central de Regulação, é de autoria de Danilo Carvalho Oliveira, Fábio Joner, Lílian Franco de Godoi, Luciara de Nadai Dias, Irani Ferreira de Moura e Mariana Danielle da Silva.

Já o projeto de planejamento familiar, realizado pelo Núcleo de Especialidades, vinculado à Unidade de Atenção Especializada e de Urgência e Emergência, tem como autores Danilo Carvalho Oliveira, Fábio Joner, Lílian Franco de Godoi, Mariana Beraldo de Lázaro, Valeska Dalanezi, Euza Janaína Costa de Carvalho, Simone Maciel, Ana Rubia e Luciara de Nadai Dias.

“Ter dois projetos selecionados para representar o Estado de São Paulo em um congresso nacional é motivo de muito orgulho para Americana. Isso demonstra o comprometimento das nossas equipes com a inovação, com a escuta ativa da população e com a busca constante por uma assistência mais eficiente, humanizada e acessível. Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Os projetos selecionados

A implantação do call center começou em fevereiro de 2022. O projeto tem como objetivo reduzir o número de faltas em consultas e exames na rede pública de saúde. A criação do serviço foi uma estratégia adotada para melhorar a comunicação com os pacientes, garantir a efetivação dos agendamentos e otimizar o uso dos recursos do SUS.

O projeto começou com seis colaboradores e hoje conta com uma equipe de 12 profissionais. Resultados expressivos foram alcançados: o índice de absenteísmo caiu de 40% em 2021 para 19% em 2024, refletindo em melhor aproveitamento das vagas, maior organização das agendas e ampliação do acesso aos serviços de saúde.

Já as ações voltadas ao planejamento familiar para mulheres em vulnerabilidade têm abordagem descentralizada e humanizada. Uma equipe multidisciplinar do Núcleo de Especialidades, em parceria com a rede básica de saúde, leva métodos contraceptivos e orientações sobre saúde sexual e reprodutiva a mulheres e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, como moradoras de áreas de ocupação, acolhidas em abrigos, usuárias de entorpecentes e pessoas em situação de rua.

“Esse projeto nos permite alcançar quem mais precisa e que muitas vezes está fora do radar da saúde convencional. Levar o atendimento até essas mulheres é garantir dignidade e direito à escolha”, declarou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

“Estamos promovendo saúde integral e inclusão. As ações de planejamento familiar não apenas previnem gestações indesejadas, mas também fortalecem a autonomia das mulheres em seu próprio cuidado”, ressaltou a diretora da Unidade de Atenção Especializada e de Urgência e Emergência, Ana Rubia.

As ações são realizadas em articulação com os serviços sociais do município e já resultaram na inserção de 102 implantes hormonais (Implanon) e em 32 encaminhamentos para procedimentos de esterilização.