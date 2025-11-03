A agenda cultural de novembro, organizada pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, tem quatro festivais artísticos, nas áreas de literatura, música e artes visuais, todos com entrada gratuita. Entre os destaques, estão as apresentações de artistas locais e shows dos grupos Negritude Júnior e Encontro de Batuqueiros.

Novembro também marca a estreia do festival de música gospel Celebra Americana, realizado no Centro de Cultura e Lazer nos dias 14 e 15, com shows dos cantores Fernandinho e Eyshila, além de bandas dos ministérios das igrejas da cidade, e entrada solidária, com a doação de 1 kg de alimento para famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

“O prefeito Chico Sardelli pediu que o mês de novembro fosse um mês especial na cultura de Americana, conciliando a valorização dos artistas da nossa cidade com grandes atrações e oportunizando a formação de público e a diversão dos americanenses com a arte produzida por quem reúne grandes multidões por onde passa”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Confira a programação completa:

03/11 (segunda-feira)

A primeira Sessão Pontos MIS do mês exibe o documentário “Amazonas, o Maior Rio do Mundo” às 19h30, no MAC Americana, localizado no Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana, à Avenida Brasil, 1293. Jardim São Paulo. A classificação é livre e a entrada é gratuita.

05/11 (quarta-feira)

O espetáculo de dança “Pequenos Artistas do Instituto Jr Dias” será apresentado às 19h no Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696, Jd. Girassol). A classificação é livre e os ingressos são solidários, com a troca por um quilo de alimento não perecível destinado ao Fundo Social de Solidariedade.

07/11 (sexta-feira)

O Coletivo Brecha organiza a abertura da exposição “Se Faz Arte para Ganhar Dinheiro”, com música, performances e bate-papo às 19h na Biblioteca Municipal de Americana “Professora Jandyra Basseto Pântano” (Praça Comendador Müller, 172, Centro). Entrada gratuita.

08 e 09/11 (sábado e domingo)

A Praça Comendador Müller recebe o Festival de Literatura de Americana FLIAM, das 10h às 20h. A programação inclui apresentação de escritores locais, concurso de crônicas e poesia, mesas de debate, lançamentos de livros, contação de histórias e sarau. Classificação livre. Entrada gratuita.

08 e 09/11 (sábado e domingo)

A Feira Ameriart acontece durante a FLIAM, das 10h às 20h, na Praça Comendador Müller, com entrada gratuita e exibição de produtos artesanais produzidos em Americana.

08/11 (sábado)

O espetáculo de dança “No Mundo dos Doces” será apresentado às 20h no Teatro Municipal Lulu Benencase, com classificação livre. Os ingressos custam de R$ 50,00 a R$ 100,00. Mais informações no Teatro pelo telefone (19) 3461-3045.

10/11 (segunda-feira)

O filme “Invasores” será exibido às 19h30 na Sessão Pontos MIS, no MAC Americana, no CCL. A classificação é livre. Entrada gratuita.

10/11 (segunda-feira) a 12/12

A exposição “Se Faz Arte para Ganhar Dinheiro” reúne trabalhos de Higor Brunieri, Lea Moraes, Matheus Souza e Miguel Rodrigues, sob curadoria de Victor Santos, na Biblioteca Municipal. A visitação ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com entrada gratuita.

12/11 (quarta-feira)

A Biblioteca de Americana recebe o Brecha – Clube de Leitura e Cinema, promovido pelo Coletivo Americanazine, das 19h às 21h. A entrada é gratuita.

13/11 (quinta-feira)

A exposição “Paisagens Obra Assinada – Revisitando A Modernidade” reúne obras de artistas de renome: Olivio Guedes, Lucia Py, Luciana Mendonça, Leila Mirandola, Cristiane Ohassi, Heraclio Silva, Carmen Gebaile, Lucia Porto, Gersony Silva e Miriam Nigri Schreier. A abertura ocorre às 19h e a visitação é de 14 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026 (de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h), no MAC. Entrada gratuita.

14 e 15/11 (sexta-feira e sábado)

O festival de música gospel Celebra Americana será no CCL e terá entrada solidária, com a doação de 1 kg de alimento não perecível (arroz, farinha de trigo ou macarrão) para o Fundo Social. Na sexta-feira, o evento ocorre das 18h às 22h e no sábado, das 16h às 22h. A programação inclui apresentações de bandas dos ministérios das igrejas da cidade e shows dos cantores Fernandinho, na sexta-feira, e Eyshila, no sábado.

O Celebra Americana é realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e pelo Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).

15 e 16/11 (sábado e domingo)

O espetáculo de dança “Cinderela” será apresentado em duas sessões no Teatro Municipal Lulu Benencase, sábado (15) às 20h e domingo (16) às 16h. A classificação é livre. Ingressos: de R$ 80,00 a R$ 160,00. Mais informações no Teatro pelo telefone (19) 3461-3045.

15 e 16/11 (sábado e domingo)

O Festival de Artes Visuais de Americana (FAVA) 2025 apresenta as obras produzidas por artistas locais sob o tema “Um olhar pela cidade, a vida em cores”. A visitação acontece das 11h às 17h, no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof. Oniva de Moura Brizola (Rua Ari Barroso, 105, Antônio Zanaga). A classificação é livre e a entrada, gratuita.

16/11 (domingo)

A Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi faz uma apresentação especial na abertura da 21ª Copa Brasil Internacional de Kung Fu, às 9h, no Complexo Poliesportivo “Milton Fenley Azenha” – Centro Cívico (Rua Sergipe, 230, Jd. Colina). Entrada gratuita.

17/11 (segunda-feira)

O filme “Mar Brasil” será exibido na Sessão Pontos MIS, às 19h30, no MAC. Classificação livre. Entrada gratuita.

17/11 (segunda-feira)

A Banda Municipal faz às 19h uma apresentação especial em comemoração aos 25 anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Florestan Fernandes, com entrada gratuita.

18/11 (terça-feira)

O Teatro Lulu Benencase recebe a “Mostra de Dança – SESI 2025” às 19h15. A entrada é solidária, com a troca por um quilo de alimento não perecível para famílias atendidas pelo Fundo Social. Classificação livre.

19/11 (quarta-feira)

O projeto Samovar, Clube de Leitura e Cinema promove uma sessão de cinema às 19h, na Biblioteca Municipal, com entrada gratuita.

21 e 22/11 (sexta-feira e sábado)

O CultivArt Fest – Festival de Música de Americana será realizado no CCL, com apresentação e premiação de compositores e intérpretes locais, além de shows dos grupos Negritude Júnior, Encontro de Batuqueiros e de músicos e artistas regionais. A entrada é gratuita. A programação acontece na sexta-feira, das 18h às 22h, e no sábado, das 8h às 22h. Classificação livre. Entrada gratuita.

21, 22 e 23/11 (sexta-feira, sábado e domingo)

O espetáculo de dança “Ariel, a Pequena Sereia” será apresentado no Teatro Lulu Benencase em três sessões: na sexta-feira e sábado, às 19h30, e no domingo às 18h30. A classificação é livre. Ingressos de R$ 90,00 a R$ 180,00. Mais informações no Teatro pelo telefone (19) 3461-3045.

24/11 (segunda-feira)

A Sessão Pontos MIS da semana exibe o filme “Haenyeo – A Força do Mar” às 19h30, no MAC. A classificação é livre e a entrada é gratuita.

25/11 (terça-feira)

A Banda Municipal faz uma participação especial às 8h, na Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, no DAE (Rua dos Estudantes, 333, Vila Cordenonsi). Gratuito.

25/11 (terça-feira)

A “Cantata de Natal” do Colégio Objetivo Santa Bárbara será apresentada às 19h no Teatro de Arena Elis Regina (Rua Sergipe, 80, Jardim Colina). Classificação livre. Os ingressos custam de R$ 15,00 a R$ 30,00. Mais informações no Teatro pelo telefone (19) 3462-7395.

26/11 (quarta-feira)

O CIVI recebe mais uma edição mensal do Baile da Melhor Idade, das 14 às 18h, com entrada gratuita. O endereço é Rua Major Rehder, 650, Vila Jones.

26/11 (quarta-feira)

A Biblioteca de Americana recebe o Brecha – Clube de Leitura e Cinema, promovido pelo Coletivo Americanazine, das 19h às 21h. A entrada é gratuita.

26/11 (quarta-feira)

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe a “Mostra Anual da Escola de Música Heitor Villa Lobos”, às 20h, com classificação livre e entrada gratuita.

27/11 (quinta-feira)

A Orquestra Sinfônica Municipal de Americana apresenta o musical “Back To The Blues” às 20h, no Teatro Lulu Benencase, com entrada solidária. A classificação é livre. Mais informações no Teatro pelo telefone (19) 3461-3045.

27/11 (quinta-feira)

O documentário “Americana conta sua História em Fatos e Prosa – Parte IV” será apresentado às 20h no Teatro de Arena Elis Regina, com participação especial da Banda Municipal. A entrada é gratuita.

29 e 30/11 (sábado e domingo)

O espetáculo de dança “O Pequeno Príncipe” será apresentado no sábado (29), às 20h, e no domingo (30), às 19h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. Classificação livre. Os ingressos custam de R$ 50,00 a R$ 100,00. Mais informações no Teatro pelo telefone (19) 3461-3045.

30/11 (domingo)

O Teatro de Arena Elis Regina recebe a “Cantata de Natal” do Colégio Adventista Americana, às 17h. Classificação livre. Entrada gratuita.

PROJETOS CULTURAIS E PNAB

04 / 11 / 18 / 25 (terça-feira)

Todas as terças são realizados os ensaios semanais do projeto “Maracatu Estação Quilombo”, das 18h às 21h, na Estação Cultura de Americana (Avenida Dr. Antonio Lobo, 196, Centro), com produção da Associação Estação Quilombo. Gratuito.

15/11 (sábado)

O projeto “Maracatu Estação Quilombo” promove oficina com Mestre Chacon, das 11h às 18h, na Estação Cultura. Gratuito.

16/11 (domingo)

O projeto “Maracatu Estação Quilombo” promove o Grande Cortejo em alusão ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. O evento ocorre às 19h no auditório do CCL. Gratuito.

18/11 (terça-feira)

A Estação Cultura recebe a exibição de documentário elaborado pelo projeto “Cine Concerto Anime – Edição Naruto”, das 8h às 13h. Gratuito.

28/11 (sexta-feira)

O projeto “Nascente Musical” faz sua apresentação final no CCL, das 18h às 21h30. Gratuito.