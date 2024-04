Americana tem saldo positivo de 749 empregos em fevereiro

Os números do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) de fevereiro colocam Americana como a primeira cidade da microrregião em saldo de empregos formais. No total, foram 4.320 admissões, 3.571 demissões e um saldo de 749 novos postos de trabalho.

O setor de serviços gerou um saldo de 445 empregos, com 2.076 admissões e 1.631 desligamentos. O comércio contratou 1.017 funcionários, desligou 913 e apresentou um saldo de 104 postos de trabalho. Já a indústria fez 977 contratações, 827 demissões e registrou um saldo de 150 empregos.

“Americana tem registrado índices positivos de contratação em todas as áreas comprovando que temos uma economia pujante, que sabe se reinventar e continuar investindo. Os números comprovam, ainda, que todo o trabalho realizado pelo poder público municipal, como a questão da desburocratização e a realização de cursos de capacitação profissional, tem gerado bons frutos”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Nos últimos 12 meses, de março de 2023 a fevereiro de 2024, houve um saldo positivo de 502 empregos, com 41.385 contratações. No acumulado de 2024, o saldo é de 626 empregos.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP