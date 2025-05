A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, realiza no dia 17 de maio (sábado) o Dia D de Multivacinação, com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinas de crianças, adolescentes, adultos e idosos. A ação acontecerá das 8h às 16h, em cinco Unidades Básicas de Saúde: Antônio Zanaga, Vila Mathiensen, Parque Gramado, Praia Azul e São Vito. Independentemente da localização das unidades, todos os moradores serão contemplados com os serviços do Dia D.

Além das vacinas, serão oferecidos atendimentos em saúde bucal e o acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa Bolsa Família. As ações têm como foco ampliar a cobertura vacinal no município e facilitar o acesso da população aos serviços básicos de saúde.

Durante o atendimento, as equipes irão verificar a situação vacinal de cada pessoa e aplicar as doses em atraso, conforme o calendário do Ministério da Saúde. Serão oferecidas vacinas de rotina, além das doses contra dengue, influenza (gripe) e covid-19, de acordo com os grupos prioritários.

“O Dia D oferece uma excelente oportunidade para quem não conseguiu se vacinar durante a semana. É uma ação estratégica que amplia o acesso à imunização, com foco nos públicos mais vulneráveis. A vacina é segura, gratuita e essencial para prevenir complicações graves de várias doenças”, afirma o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A vacinação de rotina segue normalmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, em todas as UBSs. As unidades Praia Azul e São Vito atendem até as 20h.

“Muitas doenças controladas estão retornando devido à baixa cobertura vacinal. Reforçamos que as vacinas salvam vidas. O Dia D é uma chance para colocar tudo em dia e proteger toda a família”, reforça a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito.

“Quando levamos ações como essa para os bairros, garantimos acesso mais fácil à população e fortalecemos o vínculo das equipes com a comunidade. É a Atenção Básica fazendo a diferença na prevenção e no cuidado com a saúde”, destaca a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

Saúde Bucal

Durante o Dia D, as equipes de Saúde Bucal também estarão nos postos oferecendo avaliação odontológica, orientações e, quando necessário, encaminhamentos para tratamento especializado. As avaliações incluem a detecção precoce de lesões sugestivas de câncer bucal, que, quando diagnosticado no início, tem até 80% de chance de cura.

O câncer bucal afeta principalmente homens acima de 40 anos, especialmente aqueles que fumam, consomem álcool em excesso, estão expostos ao sol ou têm higiene bucal inadequada.

Bolsa Família

Os beneficiários do programa Bolsa Família também poderão realizar o acompanhamento das condicionalidades de saúde exigidas pelo programa. As equipes farão a atualização das vacinas, medição de peso e altura, entre outras ações.

O público-alvo são crianças menores de 7 anos e mulheres entre 14 e 45 anos. É necessário apresentar o cartão com o número do NIS, a caderneta de vacinação e, se for o caso, a caderneta da gestante.

Quem deve se vacinar?

Gripe (influenza)

– Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

– Gestantes e puérperas

– Idosos com 60 anos ou mais

– Pessoas com comorbidades ou deficiência

– Trabalhadores da saúde e da educação

– Forças de segurança, caminhoneiros, profissionais do transporte e Correios

– População privada de liberdade e pessoas em situação de rua

Dengue

Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos

HPV

Crianças e adolescentes de 9 a 14 anos

Poliomielite

Crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias

Covid-19

– Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias

– Pessoas com 60 anos ou mais

– Imunossuprimidos

– Gestantes e puérperas

– Residentes e trabalhadores de Instituição de Longa Permanência de Idosos (ILPI)

– Trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua.

Locais de vacinação no Dia D (17 de maio), das 8h às 16h

– ESF Antônio Zanaga – Rua Adelmar Tavares, nº 185

– UBS Vila Mathiensen – Rua das Alfazemas, nº 316

– UBS Parque Gramado – Avenida da Amizade s/n

– UBS Praia Azul – Rua Maranhão, nº 1.213

– UBS São Vito – Rua Vicente Caravieri, nº 300

Documentos necessários

Para receber a vacina, é necessário apresentar documento com foto e CPF ou Cartão SUS. Crianças devem estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis, com a caderneta de vacinação. Trabalhadores e pessoas com comorbidades devem apresentar documento que comprove a ocupação ou condição de saúde.