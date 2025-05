Músicos de Americana terão aulas gratuitas ministradas pelo guitarrista da Banda Viper, Kiko Shred, dentro do projeto “Guitarra para Todos”. A proposta será desenvolvida pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

A proposta inclui aulas de guitarra para músicos iniciantes e avançados, workshops temáticos de acordo com estilos musicais e a promoção de concertos e apresentações dos alunos, como explicou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

“Estamos animados com a possibilidade de ter um guitarrista do calibre de Kiko Shred ensinando guitarra gratuitamente em Americana. O ‘Guitarra para Todos’ visa fomentar a inclusão social e cultural por meio da música, oferecendo acesso à educação musical para pessoas de todas as idades e promovendo a guitarra como instrumento de expressão artística e terapêutica”, declarou Ghizini.

O público-alvo será composto por crianças e adolescentes matriculados em escolas públicas de Americana, pessoas com deficiência e idosos atendidos em instituições de longa permanência.

A abertura das inscrições pela Secretaria de Cultura e Turismo será divulgada em breve.