Americana Top1 em segurança nas cidades grandes da RMC

Americana conquistou a primeira colocação no eixo de Segurança do Ranking Connected Smart Cities 2024 entre os municípios da Região Metropolitana de Campinas (RMC) com população entre 100 mil e 500 mil habitantes. No recorte estadual, considerando cidades do mesmo porte, o município figura na 15ª posição, e, no ranking nacional geral, ocupa o 47º lugar.

O levantamento, realizado pela Urban Systems, avaliou 74 indicadores em 656 cidades com mais de 50 mil habitantes em todo o país. A área de Segurança, um dos 11 eixos temáticos analisados, inclui critérios como taxas de homicídio, mortes no trânsito, investimentos públicos no setor, proporção de policiais por habitante, presença de centro de controle e operações e monitoramento de áreas de risco.

“Isso é reflexo dos investimentos na área de segurança pública realizados pela administração do prefeito Chico Sardelli e vice Odir Demarchi, que vem colhendo bons frutos. A tecnologia vem nos auxiliando na redução dos índices de criminalidade, trazendo tranquilidade à população, que confia cada vez mais no nosso trabalho”, destaca o comandante da Guarda Municipal de Americana (GAMA), Marco Aurélio da Silva.

O desempenho no ranking acompanha a queda dos índices de criminalidade no município. Em 2024, o número de roubos e furtos de veículos na cidade foi o menor da série histórica, iniciada em 2001, e representou uma redução de 20,4% em relação a 2023. O índice de roubos em geral também caiu ao menor nível da série histórica, com 246 ocorrências (foram 292 em 2023).

Além disso, a GAMA localizou e capturou 132 foragidos da Justiça no ano passado, um aumento de 85% com relação a 2023, enquanto a recuperação de veículos furtados ou roubados registrou crescimento pelo quarto ano consecutivo.

Americana com investimentos

O município tem feito investimentos contínuos em tecnologia e infraestrutura na corporação. Em 2024, a Muralha Digital passou a cobrir 100% das entradas e saídas da cidade, com monitoramento 24 horas por dia. Também foi inaugurado o Centro de Segurança e Inteligência (CSI), que gerencia todas as câmeras da cidade de forma integrada com a Muralha, além de receber solicitações por meio do telefone 153 e do WhatsApp (19) 3461-8631.

No mesmo ano da redução histórica nos crimes patrimoniais, a corporação recebeu 70 pistolas Glock G45, calibre 9 mm, adquiridas com recursos municipais, ao custo de R$ 210.206,50. A frota da GAMA também foi 100% renovada no fim de 2023, com a entrega de 25 novos veículos. Em 2024, outras quatro viaturas foram entregues dentro do programa Segurança nas Escolas, com investimento de R$ 1 milhão.

