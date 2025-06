A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está intensificando as ações de prevenção e controle da febre maculosa, doença transmitida pelo carrapato-estrela e com maior incidência nos meses de outono e inverno.

Nesta sexta-feira (6), o Grupo Condutor de Arboviroses promoveu um encontro virtual para discutir o cenário epidemiológico e entomológico do município e da região, além de alinhar os fluxos de atendimento aos pacientes. O grupo reúne semanalmente gestores, técnicos e representantes de diversas áreas da saúde para tratar de temas como dengue, outras arboviroses e Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG).

“O outono e o inverno representam o período de maior risco para a febre maculosa. Estamos reforçando o manejo clínico com as equipes e ampliando as ações de conscientização sobre os riscos e formas de prevenção”, explicou o secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner.

O Grupo Condutor conta com a participação de diretores e técnicos da Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental, Centro de Controle de Zoonoses, unidades básicas e especializadas de saúde, entre outros setores.

“Essas discussões técnicas mantêm o grupo em sintonia com o cenário epidemiológico e permitem respostas rápidas em situações atípicas”, destacou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito.

Entre janeiro e maio deste ano, Americana notificou 25 casos suspeitos de febre maculosa, sendo 15 de moradores da cidade. Do total de casos residentes, 14 foram descartados e um aguarda resultado laboratorial.

Sobre a febre maculosa

A febre maculosa é uma doença grave, com risco de morte, mas pode ser prevenida com medidas simples. O contágio ocorre pela picada do carrapato-estrela, e a prevenção envolve evitar áreas de risco ou, se for necessário adentrá-las, adotar os seguintes cuidados:

– Usar roupas claras para facilitar a visualização dos carrapatos;

– Colocar as barras das calças dentro das meias e usar botas de cano alto;

– Verificar o corpo a cada três horas;

– Remover carrapatos com cuidado, fazendo uma leve torção;

– Observar os sintomas de 2 a 14 dias após a exposição.

Principais sintomas

– Febre alta

– Dores no corpo e na cabeça

– Calafrios

– Manchas avermelhadas na pele

Em caso de sintomas, é fundamental procurar atendimento médico imediato e informar se esteve em área de risco.

Locais de risco em Americana

A Prefeitura orienta a população a evitar áreas às margens de rios, córregos, lagoas e da Represa do Salto Grande. Confira os principais pontos classificados como áreas de risco:

– Carioba: pesqueiros do Rio Piracicaba, próximos à Rua Carioba

– Casa de Cultura Herman Müller: mata ciliar do Ribeirão Quilombo

– Rio Jaguari: região pós-Represa do Salto Grande e chácaras na Colônia Agrícola do Sobrado Velho

– Confluência dos rios Atibaia e Jaguari

– Assentamento Milton Santos: matas ciliares do Rio Jaguari e Córrego Jacutinga

– Ponte do Rio Piracicaba (Rodovia Anhanguera): pesqueiros locais

– Centro de Detenção Provisória (CDP): pesqueiros no entorno

– Jardim Imperador e Residencial Portal dos Nobres

– Praia dos Namorados: Orla da Represa do Salto Grande

– Jardim Mirandola: pastos e matas periféricas

– Praia do Zanaga: entre os bairros Antônio Zanaga e Vale das Nogueiras

– Usina da CPFL na Represa do Salto Grande

– Ribeirão Quilombo: toda a extensão em ambas as margens

– Parque Nova Carioba: mata ciliar do Córrego Bertini

