A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), vai interditar a partir desta quarta-feira (14), às 7h30, uma faixa da Rua Anhanguera, entre as ruas Marechal Deodoro e Benjamin Constant, no bairro Nova Americana.

A interdição será necessária para que o Departamento de Água e Esgoto (DAE) execute um serviço de extensão de rede de esgoto, com a utilização de mini escavadeira. Os trabalhos serão divididos em duas etapas: a primeira na altura do número 105, e a segunda nas proximidades do cruzamento com a Rua Marechal Deodoro.

A via estará devidamente sinalizada durante a realização do serviço, que tem previsão de duração de cinco dias.