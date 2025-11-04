A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), vai implantar o sentido único de direção no trecho da Rua das Nogueiras entre as ruas dos Salgueiros e das Imbuias, no Jardim São Paulo. A alteração entra em vigor nesta terça-feira (4).

Com a mudança, será permitido o fluxo de veículos apenas no sentido da Rua dos Salgueiros para a Rua das Imbuias, com o objetivo de melhorar a fluidez do tráfego e proporcionar mais segurança aos motoristas e pedestres que transitam pela região.

“Essa medida é resultado de estudos técnicos que identificaram a necessidade de melhorar o fluxo e a segurança nesse ponto, que registra um grande movimento de pedestres. A mudança vai ajudar também a evitar transtornos quando há carros estacionados nos dois lados da via. É uma alteração que atende a solicitações de moradores e motoristas que utilizam diariamente o local e que foi planejada para garantir uma circulação mais organizada e segura para todos”, explicou o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

O local será devidamente sinalizado pela equipe da Utransv, com a implantação de sinalização horizontal e vertical para orientar os condutores sobre o novo sentido da via.