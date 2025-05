A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), vai interditar neste sábado (dia 17) e domingo (dia 18), das 8h às 18h30, uma faixa da Avenida da Saudade, no sentido centro/bairro, até a altura do Cemitério da Saudade.

O motivo da interdição é a realização de um evento do segmento automotivo no local, com a participação de mais de 20 estabelecimentos comerciais. A via estará devidamente sinalizada durante a atividade.

