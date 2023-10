Americana triplica oferta de mamografias em outubro

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, triplicou o número de mamografias disponibilizadas no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi neste mês. Serão ofertados 600 exames ao longo de outubro, enquanto regularmente são 200 exames mensais na unidade.

A medida, alinhada com a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), que administra a unidade por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana, visa ampliar o acesso aos cuidados incentivados na campanha Outubro Rosa, de prevenção contra o câncer de mama.

“A campanha Outubro Rosa é simbólica. Justamente por ser um período destinado a chamar a atenção para a prevenção ao câncer de mama, é importante esse esforço de ampliar a oferta de mamografias e incentivar que o cuidado continue o ano todo”, destaca o prefeito Chico Sardelli.

Para fazer o exame é preciso ter o encaminhamento, feito de acordo com critérios clínicos. Ele é emitido por médico de uma UBS (Unidade Básica de Saúde), de algum prestador de serviços do SUS local, de médico do Núcleo de Especialidades ou de enfermeiro da rede básica.

Prioritariamente, serão contempladas mulheres com idade entre 50 e 69 anos. Entretanto, pacientes fora desta faixa etária que apresentarem alguma alteração mamária durante consulta também serão atendidas.

“A Secretaria de Saúde vai ampliar a capacidade de realização dos exames durante o mês de outubro, embora a prevenção do câncer de mama se faz o ano todo. A campanha serve como alerta e conscientização, inclusive para o autocuidado”, explica o secretário Danilo Carvalho Oliveira.

Entre janeiro e setembro deste ano foram realizadas 5.662 mamografias na rede pública em Americana, sendo 3.152 no Hospital Municipal, 2.010 pela prestadora de serviços Digimax e 500 por meio da Carreta da Mamografia, programa do Governo do Estado de São Paulo.

