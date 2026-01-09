A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dona Rosa, na região do Parque Gramado, em Americana, encerrou 2025 com números expressivos que reforçam a importância do serviço para a assistência em saúde da população. Ao longo do ano, a unidade realizou 88.419 atendimentos, garantindo acolhimento e cuidado a pacientes em situações de urgência e emergência.

Além dos atendimentos médicos, a equipe de enfermagem realizou 254.096 procedimentos, evidenciando a alta demanda e a complexidade do trabalho desenvolvido diariamente no local. No apoio ao diagnóstico e à condução clínica dos pacientes, a UPA também contabilizou 15.598 exames de raio-X e 50.510 exames laboratoriais em 2025, assegurando agilidade, precisão e segurança na assistência.

Para o coordenador da UPA Dona Rosa, Leonardo Paiva, os números refletem o esforço contínuo das equipes e a relevância da unidade na rede de urgência e emergência. “Os dados de 2025 demonstram a importância da UPA Dona Rosa para a rede e evidenciam o empenho diário de todos os profissionais. Mesmo diante de uma demanda elevada, as equipes mantêm o compromisso com um atendimento ágil, seguro e humanizado, sempre com foco no acolhimento e na resolutividade para a população”, destacou.

Resultados

Os resultados reforçam a importância da unidade como uma porta de entrada essencial da rede de urgência e emergência, contribuindo de forma decisiva para garantir assistência contínua e de qualidade à população.

Para o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, os números alcançados demonstram a relevância estratégica da UPA para o sistema de saúde do município. “Os mais de 88 mil atendimentos realizados ao longo do ano refletem o papel fundamental da UPA Dona Rosa como uma das principais portas de entrada da nossa rede. Esses resultados são fruto do trabalho comprometido e qualificado das equipes, do investimento contínuo em estrutura e da gestão compartilhada, que tem garantido atendimento humanizado à população de Americana”, afirmou.

A UPA Dona Rosa é administrada pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.