Americana vacina 1,2 mil no Dia D (sábado)

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, aplicou 1.185 doses de vacinas durante o Dia D de Multivacinação, realizado neste sábado (17) nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos bairros Antônio Zanaga, Parque Gramado, Praia Azul, São Vito e Vila Galo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A ação mobilizou equipes de saúde para reforçar a imunização de crianças, adolescentes, adultos e idosos, promovendo o acesso facilitado à prevenção.

Do total de doses aplicadas, 695 foram da vacina contra a gripe, 162 contra a Covid, 59 contra a dengue e 269 correspondem às vacinas do calendário básico anual. Além da vacinação, foram realizados 246 atendimentos em saúde bucal, com dez encaminhamentos para tratamento odontológico, e 154 pesagens de crianças, atendendo às condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família.

A iniciativa teve como foco ampliar a cobertura vacinal e promover a atualização das cadernetas, especialmente entre pessoas que enfrentam dificuldades para comparecer às unidades durante a semana.

Fala sec de saúde de Americana

“A adesão superou nossas expectativas e mostra que a população está consciente da importância de manter a vacinação em dia. Cada dose aplicada representa uma barreira a menos contra doenças que podem ser prevenidas. Essa mobilização coletiva é um reflexo do compromisso da gestão municipal com a saúde pública de qualidade”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

“Foi uma ação extremamente positiva. A presença das famílias nas unidades e o interesse pela atualização da caderneta de vacinação mostram que a Atenção Básica está mais próxima das pessoas. Esse tipo de mobilização fortalece a confiança nos serviços de saúde e reafirma o nosso papel de cuidado contínuo e acessível para todos”, celebrou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

As ações de vacinação continuam sendo ofertadas regularmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, em todas as UBSs. As unidades da Praia Azul e São Vito mantêm atendimento estendido até as 20h.

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento