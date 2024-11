A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, firmou adesão ao Programa Escola em Tempo Integral, iniciativa do Ministério da Educação (MEC) que visa incentivar a criação de matrículas em tempo integral na Educação Básica. A parceria vai proporcionar a abertura de 170 novas vagas integrais na rede municipal de ensino infantil de Americana.

Por meio do programa, o município receberá R$ 287.847,40 para implantação das vagas. Do total, 146 serão destinadas a EMEIs (Escolas Municipais de Educação Infantil), enquanto 24 vão complementar as vagas em creches.

“Estou muito feliz com a adesão a este programa, que é, sem dúvidas, um avanço significativo para a educação infantil da nossa cidade. Estamos investindo no futuro das nossas crianças e na qualidade do ensino, oferecendo novas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. Uma parceria que fortalece o nosso compromisso de construir uma cidade onde o acesso à educação de qualidade é prioridade”, celebrou o prefeito Chico Sardelli.

Além do auxílio financeiro, a parceria prevê também assistência técnica do Ministério da Educação, com ações que visam à reorientação curricular para a educação integral, à diversificação de materiais pedagógicos, à criação de indicadores de avaliação contínua e ao aprimoramento da eficiência alocativa das redes, sempre com propostas alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

“Essa parceria é uma conquista importante para a nossa cidade. O ensino em tempo integral permite que as crianças tenham mais oportunidades de aprender e se desenvolver em um ambiente seguro, com atividades que enriquecem o dia a dia escolar. É uma ótima notícia para as famílias americanenses, que agora podem contar com mais vagas e com uma educação ainda mais completa para seus filhos”, acrescentou o vice-prefeito Odir Demarchi.

No período integral, os alunos permanecem na unidade escolar das 7h30 às 16h30 e realizam atividades diversificadas no contraturno. Atualmente, a rede municipal de ensino de Americana possui 6.807 estudantes neste modelo, sendo 4.379 nas creches, 1.975 no ensino fundamental e 453 nas EMEIs.

“A educação em tempo integral oferece uma estrutura diferenciada que amplia as oportunidades de aprendizado e desenvolvimento para as nossas crianças. Com essa iniciativa, podemos oferecer diversas atividades e mais tempo para o desenvolvimento das competências essenciais. Estamos empenhados em trabalhar para que cada criança receba a atenção necessária para desenvolver seu potencial ao máximo dentro da rede pública”, finalizou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

