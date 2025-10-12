A Prefeitura de Americana publicou, nesta quinta-feira (9), no Diário Oficial do Município (DOM), o edital de abertura de licitação para a aquisição de materiais e equipamentos destinados à implantação do Centro de Operações de Emergência (COE) da Defesa Civil do Estado de São Paulo no município.

A sala do COE será instalada nas dependências da Rodoviária, como explicou o coordenador da Defesa Civil de Americana, João Miletta. “Será uma sala na Rodoviária, que oferece as condições necessárias e é um local estratégico para reuniões, discussões e tomadas de decisão sobre o trabalho da Defesa Civil em situações de emergência ou calamidade pública. É um avanço enorme para o município esta conquista”, explicou.

Segundo Miletta, cerca de 20 cidades da região de Campinas foram contempladas com recursos de R$ 100 mil do Fundocamp, administrado pela Agemcamp.

Haverá aquisição de mesas, cadeiras, armários, ar-condicionado, frigobar, projetor multimídia, equipamentos de informática, drone, telefone, entre outros materiais.

O processo licitatório será realizado por meio do pregão eletrônico nº 123/2025. A abertura das propostas está marcada para o dia 23 de outubro, a partir das 8h, e o início da sessão de disputa de preços, a partir das 8h30.

O edital estará disponível aos interessados a partir desta sexta-feira (10), das 9h às 16h, na Unidade de Suprimentos, localizada na Avenida Brasil, nº 85, 1º andar, no Paço Municipal, e também nos sites www.americana.sp.gov.br, www.novobbmnet.com.br e no PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas).